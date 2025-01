“Descabellado y sueño febril”

Andrew Miller, quien fue subsecretario adjunto para asuntos israelíes-palestinos bajo el Gobierno de Joe Biden, desestimó la afirmación de Leavitt, tachándola de "descabellada" y de "sueño febril".

"Es posible que se reserven 50 millones de dólares para la salud sexual o algo por el estilo, que incluiría ginecología y muchos otros servicios, pero, definitivamente, no son solo los condones", afirmó en comentarios a The Times of Israel.