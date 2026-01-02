Bolsonaro recibe el alta hospitalaria y vuelve a la cárcel.

En los últimos días, además de la operación de la hernia en la ingle, que transcurrió sin problemas, Bolsonaro también fue intervenido para tratar su cuadro de hipo recurrente, y ahora deberá hacer reposo y fisioterapia durante algunas semanas.

El juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes negó, de nuevo, las peticiones de sus abogados para que el expresidente cumpla condena en prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud.

El juez consideró que las prescripciones médicas pueden realizarse en la comisaría policial donde cumple condena, y recordó que el expresidente tiene a su disposición un equipo médico de guardia las 24 horas del día.

El lugar donde cumple condena dispone de "medicamentos necesarios, fisioterapeuta y entrega de comida producida por sus familiares", recalcó el magistrado.

El líder ultraderechista, de 70 años, fue condenado a casi 30 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado tras ser derrotado en las elecciones de 2022 por el entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

En el último mes, Bolsonaro designó a uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro como sucesor y sustituto en las elecciones presidenciales de 2026, en las que Lula da Silva parte como favorito en las primeras encuestas.