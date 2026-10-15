El senador y candidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro sigue siendo favorito de cara al balotaje del 25 de octubre, aunque el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva redujo de cuatro a dos puntos la distancia, según una encuesta divulgada el jueves por el instituto de opinión Datafolha.
a pocos días para el balotaje
Bolsonaro sigue adelante en las encuestas pero Lula descuenta y se pone a dos puntos
Bolsonaro tiene el 47% de intenciones de voto, frente al 45% de Lula; dado que el margen de error, el resultado configura un empate técnico.