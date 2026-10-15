Bolsonaro sigue adelante en las encuestas pero Lula descuenta y se pone a dos puntos

Considerando los votos válidos (cuando se restan los votos en blanco y los nulos), el hijo de Bolsonaro tiene el 51%, y Lula el 49%.

El sondeo también muestra que el candidato conservador supera a Lula por un 51 a 41% de los votos en la región sureste de Brasil, la que tiene más electores.

El candidato del Partido Liberal (PL) también se impone entre los residentes en el sur del país, la región más rica (62 a 29%), en la clase media (55 a 40%), y entre los evangélicos (62 contra 29%).

Lula, en cambio, supera a Flávio Bolsonaro entre los electores más pobres (53 a 38%), los católicos (52 a 42%), las mujeres (49 a 40%) y los votantes del noreste, la región más pobre de Brasil (61 a 32%).

Encuesta

La encuesta fue realizada en base a 2.520 entrevistas a personas de 16 años o más, entre los días 13 y 15 de octubre.

Brasil entra ahora en la recta final de la campaña del balotaje, que estará marcada sobre todo por dos debates televisivos en que ambos candidatos se enfrentarán cara a cara, uno el domingo 18 y otro el viernes 23.

(Sputnik)