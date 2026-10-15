Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Luis Inácio Lula Da Silva |

a pocos días para el balotaje

Bolsonaro sigue adelante en las encuestas pero Lula descuenta y se pone a dos puntos

Bolsonaro tiene el 47% de intenciones de voto, frente al 45% de Lula; dado que el margen de error, el resultado configura un empate técnico.

Flavio Bolsonaro sigue adelante, pero...

Flavio Bolsonaro sigue adelante, pero...
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El senador y candidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro sigue siendo favorito de cara al balotaje del 25 de octubre, aunque el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva redujo de cuatro a dos puntos la distancia, según una encuesta divulgada el jueves por el instituto de opinión Datafolha.

Según el sondeo, el ultraderechista tiene el 47% de intenciones de voto, frente al 45% de Lula; dado que el margen de error de la encuesta es de dos puntos hacia arriba y hacia abajo, el resultado configura un empate técnico.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) se desgastó levemente respecto al sondeo de hace una semana; el 8 de octubre tenía el 49% de apoyos; Lula, en cambio, se ha mantenido estable en el mismo porcentaje.

Considerando los votos válidos (cuando se restan los votos en blanco y los nulos), el hijo de Bolsonaro tiene el 51%, y Lula el 49%.

El sondeo también muestra que el candidato conservador supera a Lula por un 51 a 41% de los votos en la región sureste de Brasil, la que tiene más electores.

El candidato del Partido Liberal (PL) también se impone entre los residentes en el sur del país, la región más rica (62 a 29%), en la clase media (55 a 40%), y entre los evangélicos (62 contra 29%).

Lula, en cambio, supera a Flávio Bolsonaro entre los electores más pobres (53 a 38%), los católicos (52 a 42%), las mujeres (49 a 40%) y los votantes del noreste, la región más pobre de Brasil (61 a 32%).

Encuesta

La encuesta fue realizada en base a 2.520 entrevistas a personas de 16 años o más, entre los días 13 y 15 de octubre.

Brasil entra ahora en la recta final de la campaña del balotaje, que estará marcada sobre todo por dos debates televisivos en que ambos candidatos se enfrentarán cara a cara, uno el domingo 18 y otro el viernes 23.

(Sputnik)

Temas

Te puede interesar