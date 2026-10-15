El 57% de los uruguayos desaprueba la gestión de gobierno del presidente Yamandú Orsi, de acuerdo a una encuesta de la consultora Cifra dada a conocer en la noche de este jueves. La aprobación se ubica en el 24%, al tiempo que un 13% no aprueba ni desaprueba, mientras que 6% no expresó opinión.
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Desaprobación a gestión de Orsi se mantiene por encima del 50%
Encuesta de Cifra indica que la desaprobación a la gestión de Yamandú Orsi se mantiene en un nivel alto desde por lo menos comienzo del año.