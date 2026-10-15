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Política

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Desaprobación a gestión de Orsi se mantiene por encima del 50%

Encuesta de Cifra indica que la desaprobación a la gestión de Yamandú Orsi se mantiene en un nivel alto desde por lo menos comienzo del año.

Orsi no logra revertir altos niveles de desaprobación.

Orsi no logra revertir altos niveles de desaprobación.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El 57% de los uruguayos desaprueba la gestión de gobierno del presidente Yamandú Orsi, de acuerdo a una encuesta de la consultora Cifra dada a conocer en la noche de este jueves. La aprobación se ubica en el 24%, al tiempo que un 13% no aprueba ni desaprueba, mientras que 6% no expresó opinión.

"Si fuera el gobierno, estaría preocupado. Aunque hemos visto un intento del gobierno por mostrar acciones", apuntó la directora de Cifra, Mariana Pomies al presentar la encuesta.

En ese sentido, destacó la baja de la pobreza en el primer semestre del año y al reciente anuncio de una inversión de US$ 5.700 por parte de la española Solaria para construir un parque de centro de datos.

Cuando se observa por simpatía política, entre votantes del Frente Amplio (FA) la aprobación es 49%, desaprobación 28%, ni aprueba ni desaprueba un 16% y no opina un 7%. En la coalición la desaprobación es de 83%, ni aprueba ni desaprueba un 9% y un 4% aprueba. Además, un 4% no opina.

Evolución de la gestión

Asimismo, cuando se analiza la evolución de la evaluación, hay cierta estabilidad con la última medición (de agosto de 2026), cuando la aprobación del mandatario era de 26%, pero se mantiene la desaprobación de 57%.

Por otra parte, cuando se mide la popularidad de Orsi, el mandatario recoge 47% de antipatía, 41% de simpatía y 12% no opina. Por partido, en el FA tiene una simpatía de 68%, antipatía de 25% y no opina un 7%. Entre la coalición la simpatía de 19%, antipatía de 69% y un 12% no sabe o no opina.

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