Desaprobación a gestión de Orsi se mantiene por encima del 50%

Cuando se observa por simpatía política, entre votantes del Frente Amplio (FA) la aprobación es 49%, desaprobación 28%, ni aprueba ni desaprueba un 16% y no opina un 7%. En la coalición la desaprobación es de 83%, ni aprueba ni desaprueba un 9% y un 4% aprueba. Además, un 4% no opina.

Evolución de la gestión

Asimismo, cuando se analiza la evolución de la evaluación, hay cierta estabilidad con la última medición (de agosto de 2026), cuando la aprobación del mandatario era de 26%, pero se mantiene la desaprobación de 57%.

Por otra parte, cuando se mide la popularidad de Orsi, el mandatario recoge 47% de antipatía, 41% de simpatía y 12% no opina. Por partido, en el FA tiene una simpatía de 68%, antipatía de 25% y no opina un 7%. Entre la coalición la simpatía de 19%, antipatía de 69% y un 12% no sabe o no opina.