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queda poco tiempo

Encuesta: Lula y Bolsonaro empatados cuando faltan 11 días para el balotaje

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtendría el 46% de los votos, frente al 44% del presidente Lula, según el sondeo.

Lula y Bolsonaro empatados, por ahora...

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 Imagen tomada de X
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador y candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro están empatados de cara al balotaje del 25 de octubre, según una encuesta divulgada el miércoles por el instituto Quaest.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro obtendría el 46% de los votos, frente al 44% del líder de la izquierda, según el sondeo.

Dado que el margen de error de la encuesta es de +/- dos puntos, el instituto considera que el resultado configura un empate técnico, ya que cualquiera de los dos podría estar liderando la intención de voto.

Según este sondeo, el nueve por ciento de los brasileños asegura que votará en blanco, anulará su voto o no irá a votar, mientras que los indecisos apenas llegan al uno por ciento.

Para el 91% de los entrevistados, su elección es definitiva, mientras que el nueve por ciento admite que aún puede cambiar de idea.

La encuesta también mide el índice de rechazo, es decir, el porcentaje de brasileños que asegura que jamás votaría por determinado candidato.

El rechazo es levemente mayor hacia Flávio Bolsonaro (54%) que hacia Lula (53%).

Encuesta en octubre

El sondeo se realizó entre el 10 y el 13 de octubre, a partir de 2.154 entrevistas a personas de 16 años o más en todo el país.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro se impuso a Lula por un 47 frente a un 45,1% de los votos.

El desafío para la izquierda es ahora remontar esa diferencia, sobre todo convenciendo a quienes se abstuvieron, que fueron más de 33 millones de brasileños.

(Sputnik)

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