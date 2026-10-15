Préstamos clandestinos: mujer fue condenada en Artigas por usura y asociación para delinquir

Las tasas de Interés que aplicaba a las víctimas excedían ampliamente los límites máximos permitidos por el Banco Central del Uruguay (BCU), consumando de forma evidente el tipo penal de usura.

Así, la ahora condenada se aprovechaba de la necesidad, ligereza o inexperiencia de comerciantes y familias de la zona, señaló la Fiscalía General de la Nación en un comunicado sobre el fallo judicial.

Este resultado se enmarca dentro de una investigación previa que viene realizando el Departamento de Delitos contra las Personas y la Propiedad de la Policía y la Fiscalía de Artigas, con el fin de desbaratar este tipo de organizaciones delictivas, informó el Minisiterio Público.

La pena para la ciudadana colombiana por usura y asociación para delinquir

A la mujer condenada, la Justicia le impuso una pena de 14 meses de prisión, los que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba por igual plazo.

Además, deberá fijar residencia en un lugar determinado donde sea posible la orientación y supervisión por parte de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama); y deberá presentarse una vez por semana en la Seccional Policial de su domicilio y prestar servicio comunitario por 4 meses.