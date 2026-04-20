Gaza, Irán y la CIA: las críticas de The Strokes al histórico intervencionismo de EEUU

Las pantallas mostraron imágenes de ataques en Medio Oriente junto a mensajes como: “Más de 30 universidades destruidas en Irán” y “La última universidad en pie en Gaza”.

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La crítica a la CIA y la historia intervencionista de EEUU

La pantalla detrás de la banda también mostró una lista de líderes mundiales cuyos derrocamientos o muertes estuvieron vinculadas con operaciones de inteligencia de EEUU, particularmente de la CIA, mencionando a figuras como Salvador Allende (Chile), Jaime Roldós (Ecuador), Omar Torrijos (Panamá), Patrice Lumumba (Congo) y Mohammad Mosaddegh (Irán).

Además, se incluyeron referencias al juicio de 1999 sobre el asesinato de Martin Luther King Jr., señalando la responsabilidad gubernamental en el veredicto final.

Por otra parte, el vocalista y frontman de la banda, Julian Casablancas, aprovechó el micrófono para criticar abiertamente la censura en las plataformas digitales contemporáneas, denunciando específicamente a YouTube por la eliminación de videos informativos relacionados con el conflicto en Irán y otros temas de geopolítica.