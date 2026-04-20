Gaza, Irán y la CIA: las críticas de The Strokes al histórico intervencionismo de EEUU

Los neoyorquinos de The Strokes tocaron el pasado domingo 19 de abril en el Coachella 2026 y su concierto cortó la superficialidad que adquirió el festival californiano en los últimos años. La banda cerró su actuación del segundo fin de semana con un montaje cargado de contenido político criticando al gobierno de Estados Unidos (EEUU) y la CIA.
El video que acompañaba de fondo repasaba distintas acciones intervencionistas de EEUU a lo largo de la historia, desde la esclavitud hasta conflictos más recientes. El cierre con el conflicto entre Israel y Palestina llamó especialmente la atención, ya que en la edición anterior del festival también hubo polémica por mensajes políticos de otros artistas.
La canción que acompañó el momento fue “Oblivius” con Julian Casablancas repitiendo: “¿De qué lado estás?".
Las pantallas mostraron imágenes de ataques en Medio Oriente junto a mensajes como: “Más de 30 universidades destruidas en Irán” y “La última universidad en pie en Gaza”.
La crítica a la CIA y la historia intervencionista de EEUU
La pantalla detrás de la banda también mostró una lista de líderes mundiales cuyos derrocamientos o muertes estuvieron vinculadas con operaciones de inteligencia de EEUU, particularmente de la CIA, mencionando a figuras como Salvador Allende (Chile), Jaime Roldós (Ecuador), Omar Torrijos (Panamá), Patrice Lumumba (Congo) y Mohammad Mosaddegh (Irán).
Además, se incluyeron referencias al juicio de 1999 sobre el asesinato de Martin Luther King Jr., señalando la responsabilidad gubernamental en el veredicto final.
Por otra parte, el vocalista y frontman de la banda, Julian Casablancas, aprovechó el micrófono para criticar abiertamente la censura en las plataformas digitales contemporáneas, denunciando específicamente a YouTube por la eliminación de videos informativos relacionados con el conflicto en Irán y otros temas de geopolítica.
The Strokes closed their Coachella set flashing images of the governments the CIA has overthrown, the leaders the US has assassinated including MLK , the war crimes the US is committing in Iran, and the genocide Israel is committing in occupied Palestine. pic.twitter.com/9HnvgX1aUh