Mundo Marco Rubio |

imperialismo

EEUU amenaza a Brasil con medidas ante la condena a Jair Bolsonaro

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por diversos delitos dentro de la trama golpista urdida por el expresidente y sus allegados.

Marco Rubio amenaza.
El secretario de Estado (canciller) estadounidense, Marco Rubio, amenazó a Brasil con medidas de respuesta ante el veredicto de culpabilidad contra el expresidente Jair Bolsonaro.

"Continúan las persecuciones políticas del sancionado violador de derechos humanos Alexandre de Moraes, quien junto con otros miembros del Tribunal Supremo de Brasil ha decidido injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. EEUU responderá como corresponde a esta cacería de brujas", escribió Rubio en la red social X.

El jueves, el Tribunal Supremo de Brasil conformó una mayoría para declarar culpable al expresidente Jair Bolsonaro de todos los cargos en el caso del golpe de Estado con una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Brasil responde

El Gobierno de Brasil respondió el jueves a las declaraciones emitidas por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. "Amenazas como las hechas hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en manifestaciones que atacan a la autoridad brasileña e ignoran los hechos y las pruebas contundentes del caso, no intimidarán a nuestra democracia", dijo la cancillería en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Rubio acusó al juez Alexandre de Moraes de encarcelar injustamente a Bolsonaro como una medida de persecución política y agregó que "EEUU responderá como corresponde a esta cacería de brujas".

En tanto, la cancillería del país sudamericano dijo que los acusados tuvieron amplio derecho de defensa y que el Gobierno continuará "defendiendo la soberanía del país de agresiones e intentos de interferencia, vengan de donde vengan".

Bolsonaro y compañía

Además de Bolsonaro también fueron condenados los otros siete integrantes de lo que la Fiscalía llamó el "grupo crucial" de la trama golpista que quería mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, impidiendo que asumiera el Gobierno el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata del exsecretario personal de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid; el excandidato a vicepresidente, Walter Braga Netto; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno; el exministro de Justicia Anderson Torres; el excomandante de la Marina Almir Garnier y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem.

(Sputnik)

Temas

