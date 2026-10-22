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Mundo Gaza | infancia | genocidio

Historias de resistencia

Niña palestina que crea contenido sobre la vida en Gaza es finalista en certamen internacional

La pequeña creadora de contenido, nacida en Gaza, ha documentado las condiciones cotidianas de la población, con énfasis en los esfuerzos de niñas y niños por sostener aspectos habituales de la infancia.

Niña palestina que crea contenido sobre la vida en Gaza es finalista en certamen internacional.

Niña palestina que crea contenido sobre la vida en Gaza es finalista en certamen internacional.

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Nisreen Skaik, una niña de 11 años nacida en Gaza y conocida también como Nisreen Kenzy, fue seleccionada como una de las ocho finalistas en la categoría juvenil de los Digital Creator Awards 2026, distinción que se hizo pública el pasado 18 de octubre.

Una niña regsitrando un genocidio

El reconocimiento premia una labor de registro digital desarrollada durante meses en plataformas sociales, donde la niña ha documentado de manera sistemática las condiciones cotidianas de la población civil en la Franja de Gaza. Sus publicaciones exponen el impacto directo de las operaciones militares israelíes, el desplazamiento forzado y las severas restricciones que enfrentan miles de familias en el territorio.

A través de sus grabaciones, Skaik ha volcado su atención a la realidad de los niños palestinos y a sus esfuerzos por sostener aspectos de una infancia habitual dentro de un entorno atravesado por la crisis humanitaria y los ataques armados. El material audiovisual producido por la niña busca trasladar estas vivencias concretas a una audiencia internacional, posicionando las historias de los habitantes de la Franja en la escena digital global.

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