Niña palestina que crea contenido sobre la vida en Gaza es finalista en certamen internacional.

A través de sus grabaciones, Skaik ha volcado su atención a la realidad de los niños palestinos y a sus esfuerzos por sostener aspectos de una infancia habitual dentro de un entorno atravesado por la crisis humanitaria y los ataques armados. El material audiovisual producido por la niña busca trasladar estas vivencias concretas a una audiencia internacional, posicionando las historias de los habitantes de la Franja en la escena digital global.