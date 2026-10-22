Nisreen Skaik, una niña de 11 años nacida en Gaza y conocida también como Nisreen Kenzy, fue seleccionada como una de las ocho finalistas en la categoría juvenil de los Digital Creator Awards 2026, distinción que se hizo pública el pasado 18 de octubre.
Historias de resistencia
Niña palestina que crea contenido sobre la vida en Gaza es finalista en certamen internacional
La pequeña creadora de contenido, nacida en Gaza, ha documentado las condiciones cotidianas de la población, con énfasis en los esfuerzos de niñas y niños por sostener aspectos habituales de la infancia.