Brasil: revelan cuántas personas votaron durante la extensión de la jornada electoral

Denuncias por restricciones al transporte

Uno de los episodios que generó controversia ocurrió durante la mañana del domingo electoral, cuando alcaldes vinculados al bolsonarismo fueron señalados por reducir la disponibilidad de autobuses en distintos municipios brasileños.

Entre los lugares mencionados se encuentran la ciudad de São Paulo y Salvador, capital del estado de Bahía. De acuerdo con las denuncias, las autoridades municipales habrían reducido entre un 30% y un 40% la cantidad de unidades de transporte disponibles, lo que podía dificultar el desplazamiento de los votantes hacia los centros electorales.

La situación adquirió relevancia porque la Justicia había establecido garantías para asegurar la movilidad de los ciudadanos durante la jornada, con transporte gratuito y una oferta de servicios equivalente a la de un día hábil.

Ante las denuncias, las autoridades judiciales intervinieron y ordenaron revertir las restricciones. Entre las medidas adoptadas se informó la detención del secretario de Transporte de Salvador, en el marco de las actuaciones vinculadas a estos hechos.

La extensión de la jornada electoral

En ese contexto, cerca de las 17:00 se resolvió extender el horario de votación hasta las 19:00. La decisión respondió a planteos relacionados con las dificultades de transporte y buscó garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.

La medida contó con el aval del Tribunal Superior Electoral (TSE), presidido entonces por Alexandre de Moraes. También se señaló que tanto la campaña del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, como el Partido Liberal (PL), de Bolsonaro, habían presentado solicitudes vinculadas a la situación.

El episodio se produjo en un escenario de fuertes tensiones entre distintos sectores políticos y judiciales de Brasil. Sin embargo, la extensión del horario electoral fue una decisión institucional adoptada en respuesta a los cuestionamientos sobre las condiciones de acceso a las urnas.

¿Cuántos votos se emitieron durante las dos horas adicionales?

La cifra que permite dimensionar el impacto de la controversia es la cantidad de personas que votaron entre las 17:00 y las 19:00: 34.330 electores.

Frente a una diferencia de 4.430.191 votos a favor de Lula, esos sufragios representan una proporción mínima del resultado final. Por eso, el argumento de que la extensión del horario pudo alterar el desenlace electoral pierde fuerza cuando se compara el número de votos emitidos durante ese período con la ventaja obtenida por el presidente electo.

Además, la existencia de una ampliación del horario de votación no constituye por sí misma una prueba de fraude o irregularidad. Para cuestionar la validez de los resultados sería necesario demostrar hechos concretos y acreditar que tuvieron una incidencia relevante en el proceso electoral.