Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a EE.UU. en un vuelo privado

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales sobre los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó en cuál de las investigaciones se encuadra la medida.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador. Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas a la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma una segunda investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador, según revelaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas del balotaje. Bolsonaro niega cualquier irregularidad en ambos casos.