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Mundo pasaportes |

En la madrugada

Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a EE.UU. en un vuelo privado

Se presume que el senador cruzó la frontera hacia Misiones con su documento de identidad y desde Puerto Iguazú abordaría un avión de una empresa argentina.

Flávio Bolsonaro.

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Por Redacción Caras y Caretas

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Argentina en un vuelo privado cuya partida desde Puerto Iguazú, Misiones, estaba prevista para las 02:00 de este martes, hora local, según publica este martes el medio argentino Infobae. El posible viaje se conoce después de que el legislador denunció que la Justicia le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país.

Se presume que Bolsonaro cruzó la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, viajaría a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A. Según la información a la que accedió el medio, la compañía solicitó los trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes.

Habían ordenado entregar sus pasaportes

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre, en Brasilia, para comunicarle una decisión atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador en un video publicado en redes sociales.

La restricción estaría vinculada con una investigación por presunto blanqueo de capitales sobre los vínculos entre el legislador y el abogado Willer Tomaz, quien también aparece en pesquisas sobre movimientos de fondos en el sector de las apuestas.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó en cuál de las investigaciones se encuadra la medida.

“Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?”, cuestionó el senador. Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El senador es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero vinculadas a la financiación de la película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. A esa causa se suma una segunda investigación en el Supremo por presunto blanqueo de capitales, relacionada con Willer Tomaz, abogado y amigo cercano del senador, según revelaron los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo en vísperas del balotaje. Bolsonaro niega cualquier irregularidad en ambos casos.

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