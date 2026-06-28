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Mundo Venezuela | terremotos |

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Brigada de rescate y salvamento procedente de Cuba llegó a Venezuela para tareas de rescate

Cuba envió un equipo de ayuda que se integró a la brigada médica que actúa desde largo tiempo en Venezuela.

Rescatistas de Cuba llegan a Venezuela.

Rescatistas de Cuba llegan a Venezuela.

 Imagen tomada de X
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Una brigada de salvamento y rescate procedente de Cuba llegó el domingo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de personas en las zonas afectadas por dos potentes terremotos, confirmó el Ministerio del Interior (Minint) de la isla caribeña.

"Arriba a Venezuela el primer grupo de la brigada de rescatistas cubanos para reforzar la labor de la Brigada Médica Cubana en Venezuela, en las operaciones de búsqueda y salvamento en las regiones afectadas por el reciente evento sismológico", indicó la cartera en su cuenta oficial en Facebook.

Los rescatistas cubanos fueron recibidos por el viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, Mauricio Rodríguez, y el embajador cubano, Jorge Mayo.

Brigada en el terreno

Según precisó la dirección de la Brigada Médica Cubana en Venezuela, ese grupo se incorporará de inmediato a las labores de rescate en apoyo al pueblo venezolano.

El sábado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en X que desde el primer momento de la tragedia han mantenido "contacto permanente con las autoridades venezolanas y nuestra embajada en esa hermana nación, para conocer la situación de nuestros compatriotas allí y darles toda la ayuda posible".

Dos terremotos

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela.

Horas después de esos sucesos, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) anunció que los profesionales sanitarios de los programas de colaboración en Venezuela estaban "fuera de peligro" y prestan asistencia a los damnificados.

"Se confirmó que en los 24 estados nuestros colaboradores están fuera de peligro y ya apoyan en labores asistenciales", señaló la cartera.

Luego de conocerse la noticia de los sismos, el Minsap contactó con su personal en Venezuela y se conoció que muchos de los médicos cubanos están "incorporados desde el primer momento de los sucesos a las labores asistenciales en función del pueblo venezolano".

(Sputnik)

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