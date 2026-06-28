Brigada de rescate y salvamento procedente de Cuba llegó a Venezuela para tareas de rescate

Brigada en el terreno

Según precisó la dirección de la Brigada Médica Cubana en Venezuela, ese grupo se incorporará de inmediato a las labores de rescate en apoyo al pueblo venezolano.

El sábado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en X que desde el primer momento de la tragedia han mantenido "contacto permanente con las autoridades venezolanas y nuestra embajada en esa hermana nación, para conocer la situación de nuestros compatriotas allí y darles toda la ayuda posible".

Dos terremotos

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela.

Horas después de esos sucesos, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) anunció que los profesionales sanitarios de los programas de colaboración en Venezuela estaban "fuera de peligro" y prestan asistencia a los damnificados.

"Se confirmó que en los 24 estados nuestros colaboradores están fuera de peligro y ya apoyan en labores asistenciales", señaló la cartera.

Luego de conocerse la noticia de los sismos, el Minsap contactó con su personal en Venezuela y se conoció que muchos de los médicos cubanos están "incorporados desde el primer momento de los sucesos a las labores asistenciales en función del pueblo venezolano".

(Sputnik)