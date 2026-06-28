Canadá vence 1-0 a Sudáfrica y avanza a octavos de final del Mundial FIFA 2026

Sólida defensa de Sudáfrica

Durante la mayor parte del encuentro, la sólida estructura defensiva de la selección sudafricana neutralizó los ataques canadienses, provocando un trámite sumamente cerrado, físico y lleno de tensión táctica en el mediocampo.

En la primera mitad, el canadiense Moise Bombito tuvo la oportunidad más clara con un fiero cabezazo que un defensor sudafricano salvó milagrosamente sobre la línea de gol.

El dramatismo aumentó con dos revisiones del VAR en los minutos 14 y 36 que mantuvieron en vilo a los miles de aficionados que abarrotaron el recinto californiano.

Ya en la segunda mitad, los canadienses Nathan Saliba y su reemplazo, Niko Sigur, recibieron amonestaciones amarillas consecutivas debido a la enorme intensidad física impuesta por los norteamericanos en el mediocampo.

Agónico gol

Cuando todo parecía indicar que el partido se marcharía inevitablemente a la prórroga, Eustáquio marcó un agónico gol en tiempo complementario, que

Con este cardíaco triunfo por un gol a cero, la selección de Canadá sigue haciendo historia como coanfitrión en su torneo y elimina con honores a una digna Sudáfrica que luchó con orgullo hasta el pitazo final.

Los discípulos de Jesse Marsch se enfrentarán el próximo 4 de julio contra el ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos, compromiso pactado para este 29 de junio en el Monterrey Stadium, en el estado mexicano de Nuevo León.

(Sputnik)