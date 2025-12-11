CGT anuncia protesta nacional contra la reforma laboral de Milei

Reforma es precarización

Las 80 delegaciones regionales que tiene la central sindical en todo el territorio también servirán de punto de apoyo para advertir sobre la precarización que encierra el proyecto de "modernización laboral" girado este jueves al Congreso, advirtió la organización.

El triunvirato que dirige la CGT, integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, también recurrirá a la justicia para denunciar esta iniciativa de La Libertad Avanza (ultraderecha), por considerar que varios de sus artículos son inconstitucionales.

Las autoridades de la central obrera se reunieron el miércoles con 28 senadores peronistas de la oposición para coordinar una respuesta en conjunto y oponerse a un proyecto de ley que consideran regresivo en términos de derechos laborales, y que a su juicio debilita las herramientas sindicales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por su parte, indicó que "diciembre no puede transcurrir con paz social".

"La norma remitida por el Ejecutivo es un desastre, no se salva ni un artículo y va a terminar de destruir el empleo en la Argentina", cuestionó el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, tras la reunión.

Las otras dos centrales obreras de país, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y su rama autónoma, se sumarán a la protesta junto con otras organizaciones políticas y sociales, como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep).

Reforma de Milei

La reforma laboral de La Libertad Avanza propone un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, autoriza a que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de siete días, habilita la creación de un banco de horas, en reemplazo del pago de horas extra, limita los convenios colectivos que negocian los sindicatos y las asociaciones empresarias y también restringe la actividad gremial.

En la presentación de esta iniciativa, el oficialismo alegó un "estancamiento crónico del empleo formal" que ha empujado a millones de argentinos a la informalidad, y abogó por la necesidad de "simplificar normas, eliminar distorsiones y establecer un nuevo ordenamiento jurídico".

Con la nueva configuración parlamentaria que se estrenó el miércoles en el Congreso a partir del resultado de las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo cuenta con la primera minoría de la Cámara de Diputados y también con el bloque más grande del Senado.

(Sputnik)