China da a conocer su posición oficial sobre el abuso arancelario de Estados Unidos

Bajo el pretexto de buscar la "reciprocidad" y la "equidad", Estados Unidos está participando en juegos de suma cero y, en esencia, busca "Estados Unidos Primero" y el "excepcionalismo estadounidense", afirma el comunicado.

Trastornar el orden económico

En el citado comunicado se expresa que Estados Unidos está explotando los aranceles para trastornar el orden económico y comercial internacional existente, dando prioridad a los intereses estadounidenses por encima del bien común mundial y sacrificando los intereses legítimos de países de todo el mundo para servir a su propia agenda hegemónica.

"Tales acciones enfrentarán inevitablemente la oposición generalizada de la comunidad internacional", agrega.

Sinceridad y confianza

China es una civilización antigua y una tierra de rituales. El pueblo chino aboga por tratar a los demás con sinceridad y confianza.

"No creamos problemas, pero no tenemos miedo a los problemas", señala el comunicado, y subraya que la presión y las amenazas no son la forma correcta de tratar con China. China ha tomado y seguirá tomando medidas decididas para salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.

Al destacar que las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos deben ser de beneficio mutuo por naturaleza, el comunicado dice que Estados Unidos debe ajustarse a las expectativas comunes de los pueblos de ambos países y del mundo. En consonancia con la necesidad de salvaguardar los intereses fundamentales de los dos países, Estados Unidos debe dejar de utilizar los aranceles como arma para reprimir el comercio y la economía de China y dejar de socavar los derechos de desarrollo legítimos del pueblo chino.

Como segunda mayor economía mundial y segundo mayor mercado consumidor de productos, China abrirá más sus puertas al exterior independientemente de cómo cambie la situación internacional, subraya el comunicado.

Apertura

El comunicado también menciona que China seguirá abriéndose al mundo a un alto nivel, ampliando constantemente su apertura institucional en materia de normas, reglamentos, gestión y estándares, implementando políticas de liberalización y facilitación del comercio y la inversión de alto nivel, y fomentando un entorno empresarial de primera clase orientado al mercado, basado en el derecho e internacionalizado, para compartir sus oportunidades de desarrollo con el mundo y lograr beneficios mutuos y resultados de ganancia compartida.

La globalización económica es la única vía para el desarrollo de la sociedad humana. El sistema de comercio multilateral basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como núcleo, ha realizado importantes contribuciones a la promoción del comercio global, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, señala el comunicado.

"Como la apertura y la cooperación son la tendencia de la historia, el mundo no retrocederá ni debe retroceder al aislamiento y la división mutuos", añade. Los beneficios mutuos y los resultados de ganancia compartida para todos reflejan las aspiraciones comunes de todos los pueblos, mientras que la intimidación económica basada en el empobrecimiento del vecino acabará siendo contraproducente.

"Es responsabilidad compartida de la comunidad internacional hacer que la globalización económica sea más abierta, inclusiva, universalmente beneficiosa y equilibrada", asevera.

El desarrollo es un derecho universal de todos los países, no el privilegio exclusivo de unos pocos. Los asuntos internacionales deben ser debatidos y gestionarse de manera colectiva, y el futuro y el destino del mundo deben estar en manos de todas las naciones, indica el comunicado.

No hay ganadores en las guerras comerciales ni en las guerras arancelarias y el proteccionismo conduce a un callejón sin salida, subraya. Y todos los países deben defender los principios de consultas amplias, contribución conjunta y beneficios compartidos, defender el multilateralismo genuino, trabajar juntos para oponerse a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo y defender el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo y el sistema multilateral de comercio con la OMC en su núcleo.

El comunicado enfatiza la convicción de que la gran mayoría de los países que valoran la equidad y la justicia se situarán en el lado correcto de la historia, tomando decisiones que sirvan a sus propios intereses. El mundo debe abrazar la equidad, no la hegemonía.