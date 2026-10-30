¿Cómo fue el hackeo a Binance, el mayor robo de criptomonedas de la historia?

Binance 14: una transferencia de aproximadamente 167.464 ether (ETH), además de otros tokens, incluidos unos 1.615 millones de tether (USDT). El valor conjunto se estimó entre 2.500 y 2.800 millones de dólares, según los precios utilizados.

Binance 16: una salida de alrededor de 28.006 ETH.

Otras billeteras: se registraron movimientos de activos como la USD Coin (USDC) y transferencias en distintas redes.

El mayor hackeo de la historia

De confirmarse las cifras, el caso sería el mayor incidente de seguridad de la historia del sector.

Entre los casos más importantes figuran el ataque a Bybit de febrero de 2025, en el que fueron sustraídos alrededor de US$ 1.500 millones, y los robos a Ronin Network (unos 625 millones), Poly Network (611 millones), BNB Bridge (570 millones) y Coincheck (530 millones).

Preparación y ejecución del ataque

Los registros de las cadenas de bloques sitúan las primeras transferencias el 29 de octubre, alrededor de las 20:04 UTC. Las últimas operaciones identificadas se produjeron antes de la medianoche.

Tras recibir los activos, las direcciones vinculadas al ataque redistribuyeron parte de los fondos, intercambiaron monedas estables por otros criptoactivos y utilizaron distintas redes y plataformas descentralizadas para mover el dinero.

Los atacantes habrían aprovechado una vulnerabilidad relacionada con el sistema de autorizaciones de transacciones para mover fondos sin que sus propietarios lo advirtieran a tiempo.

La explicación preliminar de Binance apunta a un posible compromiso del ordenador portátil de un ingeniero del área de desarrollo y operaciones (DevOps).

Desde ese equipo, los atacantes habrían conseguido acceder a un contenedor de servicios y enviar órdenes de retirada no autorizadas.

Reacción del mercado de criptomonedas

El incidente también repercutió en el mercado de criptomonedas, donde se registraron fuertes movimientos de precios y liquidaciones de posiciones.

El bitcóin cayó por debajo de los 77.000 dólares durante la jornada del jueves 29 de octubre.

Otros activos importantes, como ether, ripple (XRP) y binance coin (BNB), también registraron pérdidas.

Los datos de CoinGlass recogidos por The Block y CoinDesk situaron las liquidaciones de posiciones apalancadas en aproximadamente 1.500 millones de dólares en 24 horas. De esa cantidad, alrededor de 1.290 millones correspondieron a posiciones alcistas, es decir, apuestas de operadores que esperaban que los precios subieran.

¿Qué dijo Binance?

La compañía informó de que había conseguido congelar cerca de US$ 3.000 millones en activos relacionados con el ataque. Sin embargo, esa cantidad no equivale a dinero recuperado: una parte de los fondos continúa bajo control de direcciones vinculadas a los atacantes.

La plataforma también ha asegurado que cubrirá las pérdidas mediante su fondo de protección SAFU y recursos propios, y que los fondos de los usuarios están a salvo. También ha indicado que continuará colaborando con empresas del sector para rastrear y bloquear los activos vinculados al incidente.

Asimismo, la compañía anunció el inicio de una investigación con apoyo de las autoridades y socios de inteligencia de 'blockchain' y que, una vez se verifiquen los hechos y se completen las pesquisas, publicará "un análisis técnico detallado".