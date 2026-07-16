Conferencia "antiterrorista" en EEUU dirige su atención contra la izquierda mundial

Contra la izquierda

La estrategia antiterrorista de la administración Trump para 2026 identifica tres amenazas principales: el "terrorismo islamista", el "narcoterrorismo" y los "extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas".

Según El País, "Rubio habló de una red transnacional conectada por esos “militantes de Antifa” -organización de izquierda que denuncia el supremacismo blanco en Estados Unidos-, que viajan “desde toda Europa y hacia las Américas” para “participar en ataques conjuntos, canalizar propaganda y material de capacitación, e intercambiar información sobre objetivos a través de canales encriptados compartidos; se desplazan mediante redes clandestinas de casas de seguridad y financiación, sostienen sus operaciones con fondos transnacionales y colaboran con Estados extranjeros hostiles que comparten su misión”.

En la inauguración, Rubio sostuvo que la acción de la izquierda "es un resentimiento venenoso disfrazado de igualdad, justicia y liberación; una necesidad imperiosa de destruir lo que hombres superiores han construido, de arruinar lo bello y lo justo en nombre de personas llenas de fealdad que no tienen nada más que ofrecer al mundo. Mediante la violencia y el terror, buscan imponer su fealdad a todos nosotros".

La estrategia afirma que la tercera categoría de "extremistas" de izquierda ha sido tradicionalmente ignorada, y señala que el asesinato de Charlie Kirk en setiembre de 2025 fue ejecutado "por un radical que defendía ideologías transgénero extremas".

Críticas a la conferencia

Thomas Renard, director del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, con sede en La Haya, dijo a la cadena Al Jazeera que la cumbre refleja un cambio fundamental en la forma en que Estados Unidos percibe la amenaza.

"Lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos es que la lucha antiterrorista se ha politizado e instrumentalizado por completo", declaró. "Por ejemplo, la amenaza del terrorismo de extrema derecha, que durante décadas se consideró la principal amenaza interna, ha desaparecido por completo de la estrategia antiterrorista estadounidense", agregó.