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Mundo

agitando el trapo sucio

Conferencia "antiterrorista" en EEUU dirige su atención contra la izquierda mundial

Representantes de más de 60 países se reúnen en EEUU para trazar una estrategia global que define a la izquierda como el enemigo.

Rubio inauguró conferencia en Washington.

Rubio inauguró conferencia en Washington.
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Caras y Caretas Diario

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inauguró este jueves una conferencia centrada en la supuesta violencia política de la extrema izquierda, denominación que, según críticos, se está usando para atacar a la oposición legítima. Uruguay participó como oyente a través de un diplomático acreditado en la Embajada en Washington.

La “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político” congrega a representantes gubernamentales de todo el mundo para coordinar acciones sobre lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos denomina una “amenaza renovada” que “ha permanecido como un punto ciego en el enfoque antiterrorista de la comunidad internacional”.

Aunque la lista oficial de participantes no está disponible, la periodista Irene Zugasti, de Canal Red de España, indicó en su cuenta de X que habrían asistido 66 países, según una lista proporcionada al diario EL PAÍS por un portavoz del Departamento de Estado. Entre ellos, están España, Canadá, Alemania (confirmada por el propio canciller Friedrich Merz), Argentina, Italia, Chile o Uruguay. En esa nómina no figuran México, China o Colombia. Israel mandó al ministro de Exteriores, Gideon Saar.

Contra la izquierda

La estrategia antiterrorista de la administración Trump para 2026 identifica tres amenazas principales: el "terrorismo islamista", el "narcoterrorismo" y los "extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas".

Según El País, "Rubio habló de una red transnacional conectada por esos “militantes de Antifa” -organización de izquierda que denuncia el supremacismo blanco en Estados Unidos-, que viajan “desde toda Europa y hacia las Américas” para “participar en ataques conjuntos, canalizar propaganda y material de capacitación, e intercambiar información sobre objetivos a través de canales encriptados compartidos; se desplazan mediante redes clandestinas de casas de seguridad y financiación, sostienen sus operaciones con fondos transnacionales y colaboran con Estados extranjeros hostiles que comparten su misión”.

En la inauguración, Rubio sostuvo que la acción de la izquierda "es un resentimiento venenoso disfrazado de igualdad, justicia y liberación; una necesidad imperiosa de destruir lo que hombres superiores han construido, de arruinar lo bello y lo justo en nombre de personas llenas de fealdad que no tienen nada más que ofrecer al mundo. Mediante la violencia y el terror, buscan imponer su fealdad a todos nosotros".

La estrategia afirma que la tercera categoría de "extremistas" de izquierda ha sido tradicionalmente ignorada, y señala que el asesinato de Charlie Kirk en setiembre de 2025 fue ejecutado "por un radical que defendía ideologías transgénero extremas".

Críticas a la conferencia

Thomas Renard, director del Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, con sede en La Haya, dijo a la cadena Al Jazeera que la cumbre refleja un cambio fundamental en la forma en que Estados Unidos percibe la amenaza.

"Lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos es que la lucha antiterrorista se ha politizado e instrumentalizado por completo", declaró. "Por ejemplo, la amenaza del terrorismo de extrema derecha, que durante décadas se consideró la principal amenaza interna, ha desaparecido por completo de la estrategia antiterrorista estadounidense", agregó.

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