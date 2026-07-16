Cuba denunció campaña mediática de EEUU para justificar una "aventura militar" contra la isla

Nuevamente, medios de prensa estadounidenses se suman a la campaña de amenazas de agresión del gobierno de EEUU contra #Cuba.



No sólo es parte de la guerra psicológica.



Con esas supuestas filtraciones, el gobierno de EEUU busca medir la opinión pública de sus ciudadanos, frente… pic.twitter.com/qE8CpR1naJ — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 16, 2026

En ese sentido, indicó que "la fabricación de mendaces pretextos contra Cuba", especialmente "desde el sur de la Florida, es el negocio perfecto de un grupo de políticos desacreditados y corruptos, que continúan lucrando con el sufrimiento del pueblo cubano".

El bloqueo económico de EEUU reforzado por Trump

EEUU mantiene un bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, en enero de 2025, el país estadounidense ha fortalecido su medidas de asfixia total hacia la isla.

Esta política extraterritorial de EEUU ha estado acompañada de serias amenazas, en las que el propio presidente estadounidense ha manifestado que estaría dispuesto a utilizar la fuerza si fuera necesario para derrocar al Gobierno cubano, que por su parte denuncia estas acciones como un "genocidio".

Desde la Administración Trump, que mantiene activo un despliegue militar en el Caribe con tropas del Comando Sur de EEUU, han admitido en reiteradas ocasiones que el objetivo de su política contra la isla es impedirle cualquier tipo de ingresos económicos a La Habana e incluso bloquear el suministro de petróleo, clave para sus requerimientos energéticos.