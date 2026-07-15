Las fichas de Perchman que terminaron siendo un "fiasco"

La primera bomba

Una de las primeras bombas fue el chileno Eduardo Vargas. El delantero llegó como el pase del año, pero nunca llegó a estar a la altura de lo que se esperaba de él. Solo disputó 17 partidos con la camiseta de Nacional convirtiendo 3 goles. No llegó a completar el contrato, ya que entre el club y el jugador llegaron a un acuerdo para rescindir a los 6 meses.

Rómulo Otero: llegó desde Santos de Brasil como una figura estelar y jamás logró brillar. El venezolano llegó a disputar 41 partidos y solo convierto 4 goles. El jugador tenía buenos antecedentes debido a su buena pegada en pelota parada y gran técnica, pero jamás pudo demostrar sus cualidades en el tricolor. El club lo terminó cediendo a préstamo a Criciúma de Brasil y aún paga buena parte de su salario.

Juan Pablo Patiño: el colombiano, llegó de once Caldas como un lateral, rápido, preciso y con buen ataque. En Nacional jugó 12 partidos, mostró poco y nunca pudo acomodarse al fútbol uruguayo.

Matías de los Santos: llegó de Atlético Tucumán como una apuesta para la defensa tricolor. No tuvo casi oportunidad de mostrarse. Jugó solo 5 partidos con el tricolor completando apenas 255 minutos.

Hayen Palacios: el colombiano llegó de Atlético Paranaense llegó como lateral derecho y jugó muy poco. Jamás estuvo en consideración del técnico de turno. Apenas disputó 312 minutos en 6 encuentros.

Jhon Guzmán: el joven colombiano fue una apuesta del vicepresidente pero nunca jugó un partido oficial en Nacional. Solo ingresó 8 minutos en un encuentro amistoso frente a Deportes Concepción. piso en un partido oficial en Nacional, jugó apenas 8 minutos en un encuentro amistoso frente a Deportes Concepción. Es más, el jugador aún sigue en Nacional ya que no arregló su salida.

Estas son algunos de los jugadores que en un año y medio llegaron a Nacional y decepcionaron. Podemos sumarle a Juan de Dios Pintado, Mauricio Vera y varios más.

Pero la pregunta es: ¿decepcionaron los jugadores o la dirigencia?