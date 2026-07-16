Mujeres tienen mayor probabilidad de caer en la pobreza, según informe de indicadores de género

Diferencias de género

“Las políticas públicas necesitan estar basadas en evidencias veraces”, dijo la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, en la presentación. El titular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Marcelo Bisogno, destacó el trabajo conjunto para profundizar en la calidad de los datos.

La presentación del reporte estuvo a cargo de la encargada de la unidad especializada en Género del INE, Jenny Segovia, y la responsable del Sistema de Información de Género de Inmujeres, Natalia Reyes.

Se examinaron ocho de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible para los cuales hay información desagregada y relevante para el análisis de género en 25 metas.

Recomendaciones

El informe recomendó avanzar en la meta referida a superar la división sexual del trabajo y la organización social del cuidado. El documento identificó que, a pesar de una mayor tasa de matriculación y egreso, no se traduce en mejores resultados en su participación política y económica, salida del desempleo, igualdad de oportunidades en condiciones laborales y remuneración igual por trabajo del mismo valor en el mercado laboral.

Sumado a ello, persisten situaciones de segregación educativa (las mujeres están subrepresentadas en las áreas de tecnología de la información y comunicaciones e ingeniería) y laboral.

En este contexto, las mujeres tienen mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza y menos posibilidad de invertir tiempo y energía en actividades relacionadas con su autocuidado y desarrollo personal, como para la participación en los espacios de toma de las decisiones públicas.

El documento identificó avances en áreas como la salud, la educación en primera infancia y el sistema de cuidados, la asistencia y finalización en educación secundaria y terciaria, así como la persistencia de brechas de género en la participación femenina en el mercado laboral, datos de violencia de género, cuidados y autonomía económica.

Indicadores muestran avances

Xavier consideró que los indicadores presentados “muestran que estamos avanzando, pero no lo suficiente, y que tampoco lo hacemos de manera homogénea”. Por ejemplo, las cifras de violencia de género, que calificó como “obscenas”.

A su entender, se debe tener claro que hay que invertir en igualdad para fortalecer otras políticas públicas, como una apuesta estratégica. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos recuerdan que el desarrollo debe medirse por la capacidad que tiene una sociedad para garantizar oportunidades”, comentó. Por esto, subrayó que “hay una necesidad de reconocer derechos” y añadió que el objetivo es “que las mujeres no sigan siendo las eternas perdedoras en la materia”.

Por su parte, el director del INE, Marcelo Bisogno, resaltó el trabajo coordinado que se realiza con Inmujeres, ONU Mujeres y Cepal, con el cual se logró elaborar este informe. Al respecto, aseguró que la “diferencia de la perspectiva de género es total en todas las áreas”.

En rueda de prensa, destacó que la participación laboral femenina está 15 puntos por debajo de la masculina, un aspecto que relacionó con la mayor participación de las mujeres en materia de cuidados, lo cual resta horas en trabajos remunerados.