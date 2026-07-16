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Mundo Ucrania, | Parlamento Europeo | nazi

Polacos también indignados

Parlamento Europeo sancionó a Ucrania por explícito homenaje a los nazis

Presidente de Ucrania renombró unidad militar como Ejército Insurgente Ucraniano, grupo que en la Segunda Guerra Mundial masacró a cientos de miles de polacos.

Presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski.

Presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski.
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El Parlamento europeo aprobó el miércoles una enmienda que condena la resolución del presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, de renombrar a una unidad militar de élite de sus fuerzas armadas como Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), grupo paramilitar de la Segunda Guerra Mundial responsable de masacres de miles de polacos, hechos que continúan provocando grandes divisiones entre Varsovia y Kiev.

Una amplia mayoría de eurodiputados apoyó la enmienda, que se incluyó en un informe sobre el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El texto considera que la medida es una «escalada reciente, innecesaria e injustificada».

Los parlamentarios expresaron su pesar por lo que consideran un desdén hacia la sensibilidad de Polonia y el sufrimiento de los allegados a las personas asesinadas en las matanzas de Volinia entre 1943 y 1945, hechos atribuidos al UPA y calificados como genocidio por el Estado polaco.

Asimismo, el Europarlamento afirmó que la decisión de Zelenski afecta las relaciones amistosas entre naciones y «no está en consonancia con los valores europeos», mientras instó a las partes a seguir adelante con la reducción de tensiones y la reconciliación.

Tensión diplomática entre Polonia y Ucrania

El homenaje explícito del régimen de Kiev al UPA y sus integrantes nazis generó una fuerte respuesta de Varsovia. El presidente Karol Nawrocki le quitó a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración estatal polaca, que se le otorgó en 2023.

El Ejército Insurgente Ucraniano fue la rama armada de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), que durante la Segunda Guerra Mundial intentó crear un Estado con una población homogénea en términos étnicos y religiosos en Ucrania.

Las unidades asociadas al UPA formaron parte del pogromo de Lvov en 1941, cuando ahorcaron y mataron a miles de judíos. Entre 1943 y 1944, en la zona de Volinia, que ahora es el oeste de Ucrania, llevaron a cabo la masacre de cerca de 100.000 polacos.

Esas matanzas continúan siendo un tema de fricción entre Ucrania y Polonia y causan tensiones diplomáticas intensas.

FUENTE: teleSur

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