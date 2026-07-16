Parlamento Europeo sancionó a Ucrania por explícito homenaje a los nazis

Asimismo, el Europarlamento afirmó que la decisión de Zelenski afecta las relaciones amistosas entre naciones y «no está en consonancia con los valores europeos», mientras instó a las partes a seguir adelante con la reducción de tensiones y la reconciliación.

Tensión diplomática entre Polonia y Ucrania

El homenaje explícito del régimen de Kiev al UPA y sus integrantes nazis generó una fuerte respuesta de Varsovia. El presidente Karol Nawrocki le quitó a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración estatal polaca, que se le otorgó en 2023.

El Ejército Insurgente Ucraniano fue la rama armada de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), que durante la Segunda Guerra Mundial intentó crear un Estado con una población homogénea en términos étnicos y religiosos en Ucrania.

Las unidades asociadas al UPA formaron parte del pogromo de Lvov en 1941, cuando ahorcaron y mataron a miles de judíos. Entre 1943 y 1944, en la zona de Volinia, que ahora es el oeste de Ucrania, llevaron a cabo la masacre de cerca de 100.000 polacos.

Esas matanzas continúan siendo un tema de fricción entre Ucrania y Polonia y causan tensiones diplomáticas intensas.