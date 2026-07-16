Parlamento Europeo sancionó a Ucrania por explícito homenaje a los nazis

El Parlamento europeo aprobó el miércoles una enmienda que condena la resolución del presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, de renombrar a una unidad militar de élite de sus fuerzas armadas como Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), grupo paramilitar de la Segunda Guerra Mundial responsable de masacres de miles de polacos, hechos que continúan provocando grandes divisiones entre Varsovia y Kiev.
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Presidente de Ucrania renombró unidad militar como Ejército Insurgente Ucraniano, grupo que en la Segunda Guerra Mundial masacró a cientos de miles de polacos.