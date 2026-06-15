Conmoción en Brasil por la muerte de una joven en una práctica de bungee jump

El dramático momento quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se escuchan los gritos de quienes se encontraban en el lugar al percatarse de que la cuerda no estaba conectada cuando la joven ya había iniciado la caída.

Seis personas detenidas

Tras el accidente, los presentes y miembros de la organización intentaron auxiliarla de inmediato. También realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el equipo médico que llegó al lugar confirmó su fallecimiento a causa de múltiples traumatismos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal.

Las autoridades confirmaron que la empresa responsable no había asegurado la cuerda antes del salto. Como consecuencia, la Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas a la organización del evento para avanzar en las investigaciones.

La empresa Entre Cordas Oficial publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, que superaba los 80.000 seguidores. Sin embargo, poco después el perfil fue eliminado. Hasta entonces, mantenía como lema la frase: “Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad”.

Fallas en la fiscalización

La tragedia también desencadenó un enfrentamiento institucional. El Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por presuntas fallas en la fiscalización y el control del acceso al Puente del Esqueleto. Según las autoridades municipales, desde comienzos de 2025 habían advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y el mantenimiento de la estructura.

El alcalde Murilo Félix sostuvo que la supervisión del puente corresponde exclusivamente al Gobierno federal y reclamó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.

Maria Eduarda trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, en el área metropolitana de São Paulo. El centro deportivo expresó públicamente sus condolencias por la muerte de la joven instructora.

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(Con información de CNN Brasil, EFE y Europa Press).