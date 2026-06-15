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Mundo bungee | personas detenidas |

Seis personas detenidas

Conmoción en Brasil por la muerte de una joven en una práctica de bungee jump

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, falleció en Brasil tras un fallo en el protocolo de seguridad durante un salto de bungee.

Tragedia en Brasil

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Una jornada de turismo de aventura terminó en tragedia en Brasil luego de que una joven de 21 años muriera al ser lanzada al vacío sin estar asegurada con la cuerda de seguridad durante una práctica de bungee jump en el estado de San Pablo.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba en una actividad organizada por una empresa privada en el conocido Puente del Esqueleto, ubicado en la ciudad de Limeira. El accidente ocurrió sobre las 10:00 de la mañana del sábado, cuando un grupo de aficionados al puenting y al senderismo se encontraba en la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los instructores dieron la orden para que la joven se lanzara sin haber fijado correctamente el sistema de seguridad. Como consecuencia, Maria Eduarda cayó al vacío sin ningún tipo de amarre.

El dramático momento quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se escuchan los gritos de quienes se encontraban en el lugar al percatarse de que la cuerda no estaba conectada cuando la joven ya había iniciado la caída.

Seis personas detenidas

Tras el accidente, los presentes y miembros de la organización intentaron auxiliarla de inmediato. También realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero el equipo médico que llegó al lugar confirmó su fallecimiento a causa de múltiples traumatismos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal.

Las autoridades confirmaron que la empresa responsable no había asegurado la cuerda antes del salto. Como consecuencia, la Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas a la organización del evento para avanzar en las investigaciones.

La empresa Entre Cordas Oficial publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, que superaba los 80.000 seguidores. Sin embargo, poco después el perfil fue eliminado. Hasta entonces, mantenía como lema la frase: “Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad”.

Fallas en la fiscalización

La tragedia también desencadenó un enfrentamiento institucional. El Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por presuntas fallas en la fiscalización y el control del acceso al Puente del Esqueleto. Según las autoridades municipales, desde comienzos de 2025 habían advertido sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y el mantenimiento de la estructura.

El alcalde Murilo Félix sostuvo que la supervisión del puente corresponde exclusivamente al Gobierno federal y reclamó una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.

Maria Eduarda trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, en el área metropolitana de São Paulo. El centro deportivo expresó públicamente sus condolencias por la muerte de la joven instructora.

Embed - Trágico accidente en Brasil: Joven mujer cayó 40 metros sin cuerda de seguridad

(Con información de CNN Brasil, EFE y Europa Press).

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