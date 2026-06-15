Israel mantiene ofensiva en Líbano y desconoce acuerdo de cese al fuego entre EEUU e Irán

Expansión territorial y estrategia militar

Informes recientes indican que Israel no solo mantiene sus posiciones, sino que ha ampliado su presencia militar de manera significativa. Según datos difundidos por Al Jazeera, el ejército israelí ha extendido su dominio sobre aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados adicionales entre Gaza, Líbano y Siria, una superficie que supera el tamaño de la ciudad de Nueva York.

Analistas especializados, como Ehab Jabareen, definen esta maniobra como una política de "caos calculado" y "engaño estratégico". Según el experto, Israel busca consolidar posiciones militares de largo plazo bajo la apariencia de procesos de paz, lo que mantiene un escenario de tensión permanente en la región.

Esta estrategia sigue patrones observados anteriormente, como la creación de la denominada “Línea Amarilla” en Gaza tras el alto el fuego de octubre de 2023, la cual ha sido replicada en el sur del Líbano desde abril de 2026.

Escenario de incertidumbre

La situación evidencia un marcado contraste entre los esfuerzos diplomáticos de Washington y Teherán por detener el conflicto y la decisión soberana de Israel de priorizar su ofensiva. Esta divergencia complica la viabilidad de un cese definitivo de hostilidades y plantea serios interrogantes sobre el futuro del acuerdo entre Estados Unidos e Irán en los próximos días.