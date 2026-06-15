Colectivos feministas en contra de reforma del CP; advierten sobre retrocesos en derechos de las víctimas

Según los colectivos, esta disposición habilitaría investigaciones sobre las víctimas y permitiría intromisiones en su vida privada mediante el uso de la fuerza pública, generando situaciones de revictimización.

El comunicado también alerta sobre restricciones al derecho de las víctimas a recurrir decisiones judiciales, como el archivo de una causa o el sobreseimiento de un imputado. A juicio de las organizaciones, la reforma mantiene además una participación desigual dentro del proceso penal, ya que las víctimas no cuentan con las mismas herramientas que la defensa para solicitar pruebas, acceder a peritajes estatales o intervenir en acuerdos de juicio abreviado.