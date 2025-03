Crisis en Bolivia por falta de carburantes amenaza la reelección de Arce

El mandatario también descartó suprimir la subvención a los carburantes y devaluar la moneda, y dijo que seguirá trabajando en soluciones a los problemas económicos actuales.

Cuestionamientos a Arce

"Arce ya no gobierna. Lo que está haciendo es resistir, es un Gobierno que se dedica a resistir todo lo posible. ¿Por qué no gobierna? Porque no toma las decisiones que el país necesita con sentido de oportunidad, porque no quiere tomar decisiones duras que pueden ser impopulares y que pueden lastrar sus probabilidades de competencia electoral", dijo a la Agencia Sputnik el politólogo Franklin Pareja, de la Universidad Mayor de San Andrés.

Los bolivianos cuestionan que el presidente, economista de formación, no haya logrado resolver los problemas económicos de Bolivia, teniendo en cuenta que el país gozó de una estabilidad de precios de la canasta familiar, acceso a dólares y combustibles sin restricciones durante el gobierno del presidente Evo Morales (2006-2019).

Arce fue ministro de Economía de Morales y se lo consideró el ideólogo del modelo económico social y comunitario que redistribuyó los millonarios ingresos por exportaciones de gas natural.

Pero como máxima autoridad del país, dicen los analistas, no pudo resolver la falta de divisas y la situación de los carburantes.

"Si me pregunta si la situación actual de crisis económica y energética que está colapsando y paralizando el país le va a jugar en contra (a Arce), pues contesto que sí, definitivamente. Esa es la variable más importante. La crisis económica, la inflación, la escasez de productos, la inestabilidad, eso sí genera en el imaginario popular una situación de incertidumbre", afirmó el politólogo.

Crisis energética

Para Álvaro Ríos, ministro de Hidrocarburos durante el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), Bolivia sufre una crisis energética sin precedentes.

"El panorama energético boliviano es complejo hace varios años y Luis Arce lo sabía. Se dijo que el Estado-empresario no funciona y se creyó que (la estatal) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solucionaría los problemas energéticos y no fue así. Se desnudó una gestión de gobierno que llevó a una crisis energética, se consumieron las reservas y se dejó al país sin energía ni dólares", afirmó el exfuncionario a esta agencia.

Grave situación

Para el Gobierno boliviano, la causa del desabastecimiento de carburantes es la falta de dólares para pagar a proveedores, a raíz de la caída de las exportaciones de gas y el bloqueo económico del Congreso al flujo de divisas de créditos externos.

El gasto de Bolivia en la importación de diésel y gasolina se duplicó entre 2022 y 2023, de U$S 1.500 a 3.000 millones, de acuerdo con datos de YPFB. En 2024 se volvió a incrementar a U$S 3.500 millones.

El 86% de diésel y el 56% de gasolina que se consume en el mercado interno de Bolivia es importado, según datos de YPFB, debido a que actualmente en el país se produce sólo una mínima parte de combustibles líquidos.

Para los analistas, Arce debe solucionar con urgencia este problema si quiere llegar al 17 de agosto con chances de ser reelecto presidente.

(Sputnik)