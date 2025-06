Cristina Kirchner: Milei es "un marginal de la política que se ocupa de los ricos"

La titular del Partido Justicialista también expresó su desacuerdo con la estrategia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de desdoblar la elección provincial de las legislativas nacionales del 26 de octubre. No obstante, sostuvo, "no le pediría jamás a un gobernante que cambie su decisión", pero valoró que el desdoblamiento "no sería lo más aconsejable".

En defensa del bastión peronista

"¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Por eso hablamos de la inconveniencia del desdoblamiento", dijo la expresidenta. "Es una provincia muy grande. Son son 135 municipios y 17 millones de personas que van a tener que ir a votar, con siete semanas de diferencia, diputados provinciales y diputados nacionales".

Sobre su candidatura dijo que no supone un retroceso: "Ese es un problema de los que creen que la política es un escalafón en el cual vos vas subiendo [...] Tenés que ir al lugar donde más servís en el momento en que es oportuno, apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante. Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos".

"Si vas dividido, seguro que perdés"

Otros de los temas que estuvieron en esta entrevista fue el de la recientes elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, Cristina Fernández consideró que la performance de Leandro Santoro fue buena, y que esto fue posible porque su espacio político compitió con una lista de unidad.

"El peronismo hizo una muy buena elección. No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés, y perdés mal", consideró. "Salvo dos sectores que resultaron absolutamente minoritarios, se pudo construir una corriente y se hizo una elección de 27 puntos".

Milei, "un marginal de la política que se ocupa de los ricos"

Era una fija: el presidente Javier Milei y la embestida de la derecha y la ultraderecha, fueron tópicos centrales de la entrevista, ya que Cristina ha sido una de las figuras que más fuerte le ha trancado a las políticas libertarias y a los violentos discursos libertarios.

"Estamos frente a una derecha anti-Estado, muy cruel y algo esotérica", sentenció. "Pasaron del cepo al dólar al cepo al salario. Esta es una derecha que llega sin un plan, copia la tablita de Martínez de Hoz". Y tiene un líder que es "un marginal de la política que se ocupa de los ricos y de los que tienen mucho poder", aunque advirtió que "sería bueno que se ocupara de los problemas de la marginalidad y vulnerabilidad".

En alusión directa al gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), dijo que previo al desembarco de Milei en Casa Rosada, e incluso antes del gobierno de Alberto Fernández, "hubo una derecha mafiosa y cínica".

"Primero hubo una derecha mafiosa y cínica que ganó las elecciones de 2015 diciendo que los argentinos no iban a perder nada de las cosas buenas que tenía y sólo se iban a cambiar las cosas que estaban mal. Y a partir de ahí se desató una persecución que fue devastadora. Esto es consecuencia de una larga película que comenzó en 2015. Convencer a la gente de que todo lo que había tenido no se lo merecía [...] Los convencieron a todos de que nos robamos un PBI. Y resulta que, cuando gobernábamos los que nos robamos un PBI, los argentinos no se endeudaban, tenían mejores salarios, lanzábamos satélites al espacio, se construían viviendas, universidades… Alcanzó para todo eso y para pagar la deuda al FMI y reestructurar la deuda. Y cuando llegaron los honestos y los transparentes, ¿no les alcanzó para nada?".