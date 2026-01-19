Hacete socio para acceder a este contenido

Cuba aclara rumores sobre un supuesto estado de guerra

La aprobación de planes militares reavivó versiones sobre un “estado de guerra”. ¿Qué resolvió realmente el Consejo de Defensa Nacional de Cuba?

Actualización de los planes de defensa no implica que Cuba esté en guerra.

Por Redacción Caras y Caretas

La reciente reunión del Consejo de Defensa Nacional (CDN) de Cuba, realizada el sábado 17 de enero en el marco del Día de la Defensa, generó una ola de interpretaciones y titulares que hablaron de un supuesto “paso al estado de guerra”. Sin embargo, un análisis detallado de la información oficial muestra que se trata de una actualización preventiva y periódica de planes, no de una declaración de guerra.

Según explicó el propio CDN en una nota oficial, el encuentro tuvo como objetivo “incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal”, mediante la revisión y aprobación de planes y medidas previstos para una eventual situación de guerra. Esto significa que se evaluaron y ajustaron protocolos que solo se aplicarían si Cuba enfrentara una agresión militar real.

Guerra de todo el Pueblo

Aprobar planes para un eventual estado de guerra no equivale a declarar ese estado. Se trata de un acto administrativo y preventivo que incluye la actualización de manuales de logística, movilización y defensa, una práctica habitual dentro de la doctrina cubana de la “Guerra de todo el Pueblo”, que contempla la preparación integral —armada y no armada— de la sociedad.

Las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios omitieron este matiz y presentaron la reunión como una decisión de avanzar hacia un escenario bélico inmediato. Sin embargo, la propia nota oficial no deja margen para esa interpretación: en ningún momento se afirma que Cuba haya pasado, ni esté por pasar, al estado de guerra.

¿Qué dice la constitución?

Desde el punto de vista constitucional, la declaración del estado de guerra es una decisión de extrema gravedad que solo puede ser adoptada por la Asamblea Nacional del Poder Popular o, en su defecto, por el Consejo de Estado. No corresponde a una reunión periódica del Consejo de Defensa Nacional, cuyo rol es eminentemente preparatorio y coordinador.

En ese mismo marco se inscriben los días territoriales de la defensa, realizados el pasado 10 de enero en todo el país, donde civiles y tropas regulares participaron en ejercicios vinculados a la preparación defensiva. Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas, estas instancias buscan reforzar el carácter popular del sistema de defensa y facilitar la participación de la población.

En síntesis, la actualización de los planes de defensa no implica que Cuba esté en guerra ni que exista una decisión inminente en ese sentido. Se trata de una práctica periódica, prevista en su doctrina militar, que apunta a mantener al país preparado ante cualquier escenario, sin que ello signifique que ese escenario sea hoy una realidad.

