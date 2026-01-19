Incendios arrasan con cientos de casas en el sur de Chile y dejan al menos 19 muertos

“El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble”, afirmó.

El domingo, al reportar 18 víctimas, el presidente Gabriel Boric aseguró que tenía “la certeza de que ese número va a aumentar”.

Boric anunció, además, el toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región del Biobío, como Lirquén y Penco. "Las condiciones son muy adversas", advirtió el mandatario.

En Lirquén, militares vigilaban las calles al caer la noche del domingo. Sin embargo, pese al toque de queda varios grupos de vecinos seguían trabajando en la remoción de escombros o apagando algunas llamas alumbrados sólo por linternas.

El presidente Boric viajó a Concepción para encabezar las labores de control de las llamas. Regresó luego a Santiago y anunció que este lunes se reunirá con el mandatario electo, José Antonio Kast, "para compartirle información actualizada" de la tragedia.

"En momentos difíciles, Chile se une. Nuestro gobierno y el presidente electo trabajaremos juntos", afirmó el mandatario.

Casi 50.000 evacuados

El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.

Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.

Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron pueblos completos.

"A las dos y media de la madrugada, el fuego estaba descontrolado. Había un remolino que se comió las casas de la población de abajo", contó un estudiante de 25 años.

La velocidad de las llamas fue tal que "tuvimos que salir sólo con lo que teníamos puesto. Creo que nos quedamos veinte minutos más y nos morimos calcinados", agregó.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo a periodistas que sólo en este lugar murieron calcinadas 14 personas.

En la vecina Lirquén, el panorama era igual de desolador.

El incendio avanzó en "segundos y quemó varias poblaciones". Muchos de los vecinos "se salvaron del fuego porque arrancaron hacia la playa", relataron los habitantes del lugar.

"No quedó nada parado", añadieron frente a una imagen dantesca en la mañana del domingo: latas, vigas y el poco del concreto que se salvó de las llamas aún ardiendo.

Lirquén es un pequeño poblado portuario, de unos 20.000 habitantes, por donde se envían al exterior, principalmente, productos forestales.