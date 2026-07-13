Trump se jacta de tomar el control del estrecho: "EEUU será conocido como el guardián de Ormuz"

Cruce de acusaciones entre EEUU e Irán

Según Trump, ambos países mantuvieron el domingo una reunión que duró once horas, donde —señaló— "se acordó todo". No obstante, tras ello, la parte iraní quiso hacer "un par de cambios", los cuales EEUU se negó a aceptar.

En medio del intercambio de ataques, Teherán acusó a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado hace casi un mes, al tiempo que ha reafirmado su derecho de "tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad e intereses nacionales" en el estrecho de Ormuz.

La "impaciencia" de EEUU por "romper el acuerdo" fue tal que ni siquiera permitieron que expirara el plazo de un mes para que Irán cumpliera sus compromisos respecto a esa vía marítima, declaró esta jornada el vocero de la Cancillería del país persa, Esmaeil Baghaei.

Irán no permitirá que EEUU intervenga en la gestión del estrecho de Ormuz

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió este lunes que no permitirá de ninguna manera que EEUU intervenga en la gestión del estrecho de Ormuz.

"No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que EE.UU. interfiera en la administración del estrecho de Ormuz. Ni ahora ni nunca", dijo el organismo militar en un comunicado, añadiendo que cualquier cooperación con Washington por parte de los países de la región "será considerada un acto de guerra contra Irán".