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Mundo Donald Trump | Ormuz |

La batalla de Ormuz

Trump se jacta de tomar el control del estrecho: "EEUU será conocido como el guardián de Ormuz"

Donald Trump afirmó que EEUU recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada por el estrecho de Ormuz, pero Irán asegura que no lo permitirá.

Trump se jacta de que EEUU tomó el control del estrecho de Ormuz.

Trump se jacta de que EEUU tomó el control del estrecho de Ormuz.
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El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró este lunes en su red social Truth Social que "el estrecho de Ormuz está abierto y seguirá estándolo, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide la entrada y salida de barcos o clientes iraníes", escribió el mandatario.

"Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho. A partir de ahora, Estados Unidos será conocido como el guardián del estrecho de Ormuz. Pero como tal, y por una cuestión de justicia, recibirá un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada, por todos los costos necesarios para garantizar la seguridad en esta zona tan volátil del mundo", agregó. Al concluir, Trump manifestó que "el proceso y la formación comenzarán de inmediato".

El posteo de Trump llegó instantes después de que afirmara a Fox News que EEUU tomará el control del estrecho de Ormuz, tras acusar a Irán de no cumplir lo acordado. "Estamos tomando el control sobre el estrecho", dijo el mandatario en la entrevista con el medio estadounidense, aseverando que los iraníes "no tienen nada".

Cruce de acusaciones entre EEUU e Irán

Según Trump, ambos países mantuvieron el domingo una reunión que duró once horas, donde —señaló— "se acordó todo". No obstante, tras ello, la parte iraní quiso hacer "un par de cambios", los cuales EEUU se negó a aceptar.

En medio del intercambio de ataques, Teherán acusó a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado hace casi un mes, al tiempo que ha reafirmado su derecho de "tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad e intereses nacionales" en el estrecho de Ormuz.

La "impaciencia" de EEUU por "romper el acuerdo" fue tal que ni siquiera permitieron que expirara el plazo de un mes para que Irán cumpliera sus compromisos respecto a esa vía marítima, declaró esta jornada el vocero de la Cancillería del país persa, Esmaeil Baghaei.

Irán no permitirá que EEUU intervenga en la gestión del estrecho de Ormuz

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió este lunes que no permitirá de ninguna manera que EEUU intervenga en la gestión del estrecho de Ormuz.

"No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que EE.UU. interfiera en la administración del estrecho de Ormuz. Ni ahora ni nunca", dijo el organismo militar en un comunicado, añadiendo que cualquier cooperación con Washington por parte de los países de la región "será considerada un acto de guerra contra Irán".

FUENTE: RT en Español

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