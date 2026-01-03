Cuba muestra respaldo a Venezuela ante ataque criminal de Estados Unidos

Asimismo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz denunció dicha agresión en sus redes sumándose a las denuncias realizadas en la región ante la amenaza militar que toma una nueva escalada. "Los ataques contra Caracas y otras localidades exigen la movilización urgente de la comunidad internacional para defender a América Latina y el Caribe como #ZonadePaz", compartió en X el ministro.

Agresión militar

El gobierno venezolano confirmó una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital Caracas. Ante la situación, las autoridades ordenaron el "despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", según el comunicado emitido por el gobierno venezolano.