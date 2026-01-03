Cuba muestra respaldo a Venezuela ante ataque criminal de Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela, afirmando que "nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada". La declaración, emitida a través de su cuenta en la red social X, forma parte de una condena regional frente a la agresión militar directa contra el territorio venezolano.
El presidente de Cuba Díaz-Canel demandó una "reacción urgente de la comunidad internacional" ante estos ataques efectuados en horas de la madrugada en la ciudad de Caracas. Su declaración se alinea con la del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien condenó "enérgicamente la agresión militar en curso de #EEUU contra #Venezuela" en su cuenta en X."
Actos cobardes
"Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país", aseveró el canciller en su publicación.
Asimismo, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz denunció dicha agresión en sus redes sumándose a las denuncias realizadas en la región ante la amenaza militar que toma una nueva escalada. "Los ataques contra Caracas y otras localidades exigen la movilización urgente de la comunidad internacional para defender a América Latina y el Caribe como #ZonadePaz", compartió en X el ministro.
Agresión militar
El gobierno venezolano confirmó una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital Caracas. Ante la situación, las autoridades ordenaron el "despliegue inmediato del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país", según el comunicado emitido por el gobierno venezolano.