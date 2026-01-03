Rusia: "Se debe garantizar a Venezuela el derecho a decidir su propio destino sin intervención"

Además, el organismo diplomático indicó que las "excusas" esgrimidas para justificar los ataques contra el país latinoamericano son "insostenibles". "La animadversión ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad", denunció la cartera.

Buscar una salida diplomática

En este contexto, el Ministerio de Exteriores ruso hizo hincapié que lo más importante es evitar una mayor escalada y buscar una salida diplomática a la situación. Añadió que Rusia parte de la base de que "todos los socios que puedan tener reclamaciones entre sí deben buscar formas de resolver los problemas a través del diálogo" y aseguró que Moscú está dispuesta a apoyar a las partes del conflicto en este proceso.

En la madrugada de este sábado se escucharon detonaciones en varios puntos de la capital venezolana. Reportes en redes sociales también indicaron el sobrevuelo de helicópteros.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó el ataque de esta noche, en el curso del cual, señaló, se capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que fueron trasladados "fuera del país".

El Gobierno venezolano se pronunció este sábado luego del primer ataque aéreo perpetrado por EE.UU. contra la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, tildado como una "gravísima agresión militar".