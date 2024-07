Cuestionan a Bullrich por visita de diputados libertarios a genocidas detenidos

“Yo no quiero evaluar a qué preso podes ir a ver o no. A mí me parece que lo que estamos viviendo en la Argentina es una construcción de libertad. Si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ese detenido formó parte de lo que ellos consideran un momento trágico de la Argentina, bueno, lo puede ir a ver", dijo.

Ante esta pronunciación, Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, repudió los dichos de la ministra. “No nos podemos extrañar de lo que opine Bullrich. Está a tono con la defensa de sus amigos, los genocidas, y con lo que niega. Quiere borrar toda la verdad”, denunció.

Otra voz que salió al cruce fue Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), quien sostuvo que la ministra busca “despolitizar” la visita. “Son diputados nacionales y fueron en tal carácter, en un vehículo de la Cámara, a visitar a quienes desde el aparato de Estado cometieron los crímenes más atroces. No son presos comunes. Bullrich no para de decir burradas”, subrayó.