Hezbolá endurece su postura y advierte que no tolerará la presencia israelí en territorio libanés

En un discurso oficial emitido este lunes 27 de abril, el secretario general de Hezbolá, Sheikh Naim Qassem, reafirmó la determinación de la resistencia de expulsar a las fuerzas israelíes de "cada palmo" del suelo libanés. El líder aseguró que la estrategia militar de Tel Aviv ha llegado a un "callejón sin salida" y que la población desplazada regresará a sus hogares en la frontera sur a pesar de la hostilidad persistente.
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Las cinco condiciones para el fin del conflicto
Qassem fue enfático al establecer los pilares innegociables para una solución definitiva: El cese total de la agresión por tierra, mar y aire.
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El cese total de la agresión por tierra, mar y aire.
La retirada inmediata y completa de las tropas invasoras.
La liberación de todos los prisioneros.
El retorno garantizado de los ciudadanos desplazados.
Un plan integral de reconstrucción nacional.
El líder recordó que la operación «Heno Carcomido» del pasado 2 de marzo fue el punto de inflexión que neutralizó los intentos de debilitar a la organización, basando su poder actual en una "tríada de fe, voluntad y capacidad".
Críticas al Gobierno y soberanía vulnerada
Durante su alocución, Qassem lanzó duras críticas a la administración central del Líbano, calificando su postura de "capitulación humillante". Denunció que el Gobierno ha aceptado negociaciones directas con Tel Aviv que vulneran la soberanía y exigió la anulación de la decisión del 2 de marzo que criminaliza a la resistencia.
Asimismo, rechazó los acuerdos firmados en Washington que pretenden otorgar libertad de acción a Israel, agradeciendo en contrapartida el papel de Irán en la facilitación de un alto al fuego que respete la dignidad nacional.
Tensión en la frontera: El caso de Bint Jbeil
La fragilidad de la tregua vigente desde el 17 de abril ha quedado en evidencia en la población de Bint Jbeil. Pese a las incursiones israelíes y la supuesta muerte de seis combatientes, Hezbolá sostiene que el ejército ocupante no ha logrado consolidar el control operativo en esta zona estratégica de Nabatieh.
Datos del Centro Nacional para Peligros Naturales del Líbano refuerzan esta denuncia, contabilizando 220 violaciones israelíes desde el inicio del acuerdo. Estas infracciones incluyen bombardeos y la demolición sistemática de infraestructura civil con el fin de establecer una zona militar de exclusión de ocho kilómetros, lo que bloquea el retorno de civiles a aproximadamente 500 kilómetros cuadrados de territorio soberano.