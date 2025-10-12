Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División | Central Español | Atenas

Artigas descendió a la "C"

Regreso pionero: Albion ascendió a la Primera División

El equipo de Joaquín Boghossian venció 4 a 1 a Rentistas y aseguró su lugar en la máxima categoría, luego de tres temporadas en la Segunda División.

Albion ascendió a la Primera División.

 Foto: @SegundaAUF
Luego de dos fechas sin haber aprovechado las oportunidades, este domingo Albion consiguió el tan ansiado regreso a la Primera División para la próxima temporada. En la otra punta de la tabla, Artigas fue vapuleado por Atenas por lo que es el primer equipo en descender a la Primera Amateur.

El equipo de Joaquín Boghossian venció 4 a 1 a Rentistas con dos goles de Maximiliano Burruzo y otros dos tantos de Nahuel Roldán (descontó Carlos Sánchez de penal para el bicho colorado), asegurando así su lugar en la máxima categoría. El próximo fin de semana puede ser campeón.

Central Español consiguió un triunfo muy importante ante Rampla Juniors, para continuar en el segundo lugar por sobre Colón y Atenas. El tricolor ganó un duelo directo ante Deportivo Maldonado, mientras que Atenas vapuleó a Artigas.

La derrota ante Atenas, hizo que Artigas sea el primer equipo en descender. Rampla Juniors cayó ante Central Español, La Luz igualó ante Uruguay Montevideo, por lo que los picapiedras ya no dependen de sí mismos para mantener la categoría.

Resultados

  • Fénix 4-2 Tacuarembó
  • Rampla Juniors 0-1 Central Español
  • Deportivo Maldonado 0-2 Colón
  • Uruguay Montevideo 0-0 La Luz
  • Artigas 1-7 Atenas
  • Cerrito 2-3 Oriental
  • Albion 4-1 Rentistas

Posiciones de la Segunda División

Tabla Anual

  1. Albion - 60
  2. Central Español - 54
  3. Colón - 51
  4. Atenas - 51
  5. Deportivo Maldonado - 47
  6. Tacuarembó - 47
  7. Oriental - 46
  8. Rentistas - 44
  9. Fénix - 43
  10. La Luz - 29
  11. Rampla Juniors - 28
  12. Cerrito - 26
  13. Artigas - 23
  14. Uruguay Montevideo - 22

Descenso: Artigas 0.767 (D), Rampla Juniors 0.933, La Luz 1.032

