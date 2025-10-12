Luego de dos fechas sin haber aprovechado las oportunidades, este domingo Albion consiguió el tan ansiado regreso a la Primera División para la próxima temporada. En la otra punta de la tabla, Artigas fue vapuleado por Atenas por lo que es el primer equipo en descender a la Primera Amateur.
Artigas descendió a la "C"
Regreso pionero: Albion ascendió a la Primera División
El equipo de Joaquín Boghossian venció 4 a 1 a Rentistas y aseguró su lugar en la máxima categoría, luego de tres temporadas en la Segunda División.