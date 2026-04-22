Decenas de petroleros iraníes burlaron el bloqueo naval de EEUU

Seis de esas embarcaciones transportaban un total de 10,7 millones de barriles de crudo iraní, lo que equivaldría a unos 910 millones de dólares en ganancias, precisa el medio.

La medida de Trump

En plena tregua (acordada el 7 de abril), EEUU impuso el bloqueo naval en el golfo de Omán contra los puertos iraníes el 13 de abril, y lo amplió tres días después a los buques iraníes en alta mar que trasportaran mercancías de posible utilidad en el conflicto.

La medida tiene como objetivo presionar al régimen de Teherán hacia un acuerdo de paz, manifestó Trump.

Por su parte, el Mando Central de EEUU (CENTCOM) comunicó este martes que la Armada ha obligado a 28 navíos a regresar a puertos iraníes desde el inicio del bloqueo.