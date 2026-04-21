Irán suspendió negociaciones y sospecha que prórroga de Trump es una "artimaña"

Alto el fuego expira y Trump anuncia unilateralmente una prórroga

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes que ordena prorrogar el alto el fuego con Irán que debía expirar en la noche de este martes 21 de abril.

"Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo que no es de extrañar—, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

En esta publicación también anunció que ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país que continúen con el bloqueo naval al país persa y que permanezcan preparadas y operativas.

"En consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", subrayó Trump.

Irán apunta al fracaso de EEUU y advierte una "artimaña" de Trump

Según información obtenida por la agencia Tasnim de diversas fuentes, Irán "no habría solicitado una prórroga del alto al fuego", por lo que el anuncio del presidente de EEUU, podría significar que "ha fracasado en la guerra".

"Trump sabe que no conseguirá nada con la guerra, por lo que considera que la retirada es la mejor opción para él", afirma la agencia, añadiendo que los funcionarios iraníes no descartan que la extensión de la tregua se trate de una "artimaña" del mandatario estadounidense para llevar a cabo un ataque inesperado.