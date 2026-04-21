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Mundo Irán | Donald Trump | EEUU

Fin de la tregua

Irán suspendió negociaciones y sospecha que prórroga de Trump es una "artimaña"

La tregua y las negociaciones fueron aceptadas por Irán sobre la base de un marco de 10 puntos que EEUU habría aceptado pero luego incumplió, acusaron.

Donald Trump sigue empantanado en la guerra contra Irán.

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Por Redacción Caras y Caretas

Irán decidió no enviar este miércoles su delegación a Islamabad para reanudar las conversaciones con Estados Unidos (EEUU) y, por ahora, no ve un horizonte para retomar las negociaciones, informó un periodista de Tasnim. Según el medio iraní, el equipo negociador transmitió esa posición a la parte estadounidense a través del mediador pakistaní.

Según fuentes citadas por Tasnim, Teherán aceptó el alto el fuego y las conversaciones posteriores sobre la base de un marco de 10 puntos que EEUU habría aceptado, pero luego acusó a Washington de incumplimientos y de "exigencias" que, según esas fuentes, violaron el marco inicial.

El medio iraní también señala que, pese a que Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz para buques comerciales en esos términos, EEUU mantuvo lo que describió como un bloqueo naval. Asimismo, el medio apunta que en los últimos intercambios no habría habido avances, por lo que Irán considera que acudir a negociar sería una pérdida de tiempo.

Alto el fuego expira y Trump anuncia unilateralmente una prórroga

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes que ordena prorrogar el alto el fuego con Irán que debía expirar en la noche de este martes 21 de abril.

"Teniendo en cuenta que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido —lo que no es de extrañar—, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro Shehbaz Sharif, de Pakistán, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

En esta publicación también anunció que ha ordenado a las Fuerzas Armadas del país que continúen con el bloqueo naval al país persa y que permanezcan preparadas y operativas.

"En consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado", subrayó Trump.

Irán apunta al fracaso de EEUU y advierte una "artimaña" de Trump

Según información obtenida por la agencia Tasnim de diversas fuentes, Irán "no habría solicitado una prórroga del alto al fuego", por lo que el anuncio del presidente de EEUU, podría significar que "ha fracasado en la guerra".

"Trump sabe que no conseguirá nada con la guerra, por lo que considera que la retirada es la mejor opción para él", afirma la agencia, añadiendo que los funcionarios iraníes no descartan que la extensión de la tregua se trate de una "artimaña" del mandatario estadounidense para llevar a cabo un ataque inesperado.

FUENTE: RT en Español

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