Desaparece avión en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela

Pasajeros y contexto político

A bordo se encuentran 13 pasajeros y 2 tripulantes. Aunque el manifiesto oficial de nombres se maneja con reserva, fuentes periodísticas y regionales han confirmado que en el vuelo se desplazaban figuras políticas de relevancia como Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las curules de paz, Carlos Salcedo, candidato a la misma corporación y Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña.

Respuesta de las autoridades

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, confirmó a través de sus canales oficiales que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil ya se encuentra recolectando información técnica sobre el suceso.

La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta - Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes. Se activaron los protocolos… — Mafe Rojas (@maferojas) January 28, 2026

"Se han activado todos los protocolos de seguridad y rastreo en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana", señalaron desde la autoridad aérea. La zona del Catatumbo, donde se concentra la búsqueda, es conocida por su topografía difícil y su proximidad con la línea fronteriza venezolana, lo que añade complejidad a las labores de rescate.

El comunicado de la aerolínea: