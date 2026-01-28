Desaparece avión en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela

La aerolínea estatal colombiana Satena informó la desaparición del vuelo NSE 8849 este miércoles 28 de enero de 2026. El avión perdió contacto con las torres de control poco antes del mediodía (14:05 hora de Uruguay), mientras sobrevolaba una zona de alta complejidad geográfica en el departamento de Norte de Santander, en el nordeste de Colombia.
La aeronave, un Beechcraft 1900 de fabricación estadounidense (matrícula HK4709) operado por la empresa SEARCA, despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 a.m. con destino al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.
Según el comunicado oficial de la aerolínea y datos de la plataforma Flightradar, el último contacto con el control de tráfico aéreo se produjo a las 11:54 a.m. El seguimiento satelital indica que la comunicación se interrumpió cuando el avión volaba sobre una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, apenas once minutos antes de su aterrizaje previsto.
Pasajeros y contexto político
A bordo se encuentran 13 pasajeros y 2 tripulantes. Aunque el manifiesto oficial de nombres se maneja con reserva, fuentes periodísticas y regionales han confirmado que en el vuelo se desplazaban figuras políticas de relevancia como Diógenes Quintero, representante a la Cámara por las curules de paz, Carlos Salcedo, candidato a la misma corporación y Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña.
Respuesta de las autoridades
La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, confirmó a través de sus canales oficiales que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil ya se encuentra recolectando información técnica sobre el suceso.
"Se han activado todos los protocolos de seguridad y rastreo en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana", señalaron desde la autoridad aérea. La zona del Catatumbo, donde se concentra la búsqueda, es conocida por su topografía difícil y su proximidad con la línea fronteriza venezolana, lo que añade complejidad a las labores de rescate.