Descubren pasadizo secreto en la mansión de Marset en Santa Cruz de la Sierra

El hallazgo del pasadizo sugiere que colaboradores de Marset podrían haber intentado escapar tras percatarse del operativo.

“Probablemente, después del operativo, es posible que hubiera habido en la casa posterior gente que fue sorprendida también por el operativo, que no se percató de que entramos y sacamos a Marset. Es posible que inmediatamente hayan abandonado la casa y hayan escapado”, explicó sobre el equipo de seguridad del uruguayo que estaba en la casa contigua.

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¿Viajaba asiduamente a Paraguay?

Además, la Policía incautó una avioneta tipo Beechcraft en un hangar cercano, presuntamente utilizada para trasladarse fuera del país, con indicios que la vinculan directamente al acusado, como símbolos característicos y placas de vehículos paraguayos.

Durante la conferencia, le preguntaron si Marset seguía moviéndose entre Paraguay y Bolivia. Sokol respondió que “no tenemos los datos exactos, pero nosotros presumimos que sí, ya que en uno de los hangares que hemos intervenido hemos incautado un avión Beechcraft, que tenemos la certeza que era un avión en el que Marset se trasladaba, seguramente, consideramos fuera de nuestro país, probablemente a Paraguay”.

Mirko Sokol dijo que saben que ese avión era de Marset porque la nave tenía en la cola la marca de una corona, que es la misma figura que después encontraron los policías por unas tazas que usaba el uruguayo en la casa donde lo capturaron.

El titular de la Policía Boliviana aclaró que hasta ahora no encontraron entre las evidencias nada directamente relacionado con el Paraguay. De hecho, los ministros paraguayos Enrique Riera, del Interior, y Jalil Rachid, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), coincidieron en señalar que Marset ya no tenía conexiones activas en Paraguay y que “trasladó toda su logística a Bolivia”.