Diálogo comercial entre China y Estados Unidos alcanza un consenso preliminar

Respecto a las medidas restrictivas introducidas por la parte estadounidense sobre el comercio y la inversión de China, especialmente las dos recientes investigaciones de la Sección 301, Li señaló que China ha presentado gestiones y ha expresado su gran preocupación durante las consultas. Añadió que su país se opone a dichas medidas unilaterales y que se vigilarán de cerca los avances de las mismas, adoptando las medidas correspondientes para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses.

El funcionario agregó que China espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos y trabaje en la misma dirección para promover el desarrollo firme y sostenido de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.