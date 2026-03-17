Diálogo comercial entre China y Estados Unidos alcanza un consenso preliminar

Los equipos de China y Estados Unidos mantuvieron conversaciones francas, profundas y constructivas del domingo al lunes en París, alcanzaron un consenso preliminar sobre algunos asuntos y acordaron continuar con el proceso de consultas, anunció este lunes un importante funcionario chino en la capital francesa.
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Las delegaciones de China y Estados Unidos sostuvieron este domingo y lunes en París intercambios francos, profundos y constructivos sobre temas económicos y comerciales de interés mutuo, incluyendo los aranceles, la promoción del comercio y la inversión bilateral, así como el mantenimiento del existente consenso de las consultas.
Los temas discutidos en París
Li Chenggang, representante de comercio internacional de China y viceministro de Comercio, declaró en una conferencia de prensa que los temas discutidos entre las dos partes incluían los niveles de aranceles bilaterales en las nuevas circunstancias, la posible extensión de los arreglos relacionados con los aranceles bilaterales y las medidas no arancelarias pertinentes. También se planteó el establecimiento de un mecanismo de cooperación para promover la inversión y el comercio bilaterales.
Respecto a las medidas restrictivas introducidas por la parte estadounidense sobre el comercio y la inversión de China, especialmente las dos recientes investigaciones de la Sección 301, Li señaló que China ha presentado gestiones y ha expresado su gran preocupación durante las consultas. Añadió que su país se opone a dichas medidas unilaterales y que se vigilarán de cerca los avances de las mismas, adoptando las medidas correspondientes para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses.
El funcionario agregó que China espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos y trabaje en la misma dirección para promover el desarrollo firme y sostenido de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.