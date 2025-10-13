Doble femicidio: hallaron un cuerpo que podría ser del remisero desaparecido

La novedad es que en las últimas horas, la policía encontró un cuerpo cerca del arroyo Yeruá, zona en la que se produjo la desaparición. “Podemos intuir que algo le ocurrió. Estamos buscando en las rutas, en las zonas cercanas, porque a lo mejor ocurrió un hecho violento”, dijo el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, según consigno el medio La Nación.