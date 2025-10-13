Hacete socio para acceder a este contenido

Córdoba | Argentina

Horror en Córdoba

Doble femicidio: hallaron un cuerpo que podría ser del remisero desaparecido

El auto de Martín Sebastián Palacios (remisero que trasladó a Pablo Laurta, detenido por el doble femicidio) se encontró calcinado y él está desaparecido.

Hallaron un cuerpo que podría estar vinculado con el doble femicidio.



 Foto: TN
Según informaron diversos medios de Argentina, Laurta contrató a Palacios para que los trasladara hacia la ciudad de Córdoba. Desde el martes 8 de octubre, la familia de Palacios no sabe nada de él, y este domingo, la policía encontró su auto en un camino rural de Córdoba, totalmente calcinado.

La novedad es que en las últimas horas, la policía encontró un cuerpo cerca del arroyo Yeruá, zona en la que se produjo la desaparición. “Podemos intuir que algo le ocurrió. Estamos buscando en las rutas, en las zonas cercanas, porque a lo mejor ocurrió un hecho violento”, dijo el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, según consigno el medio La Nación.

Con el hallazgo del cuerpo, la policía trabaja para identificarlo y conocer la identidad, aunque no se descarta que sea Palacios.

