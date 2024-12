Dolor en Ecuador: confirman la muerte de los cuatro menores desaparecidos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Marco_Teruggi/status/1872401986773225900&partner=&hide_thread=false Cuatro niños fueron secuestrados y desaparecidos por la Fuerza Armada de Ecuador. El gobierno de Noboa lo negó hasta reconocerlo al difundirse el video donde se ven los hechos. Otra tragedia en un país militarizado, con estado de excepción casi permanente y tomado por el crimen. pic.twitter.com/3TeOUbbUyt — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) December 26, 2024

El hallazgo se produjo en la zona de Taura, cercana a la Base Aérea de igual nombre, a la cual pertenecían los militares sospechosos de haber asesinado a los tres adolescentes y al niño, un sitio ubicado a más de 40 kilómetros de donde fueron arrestados los menores de edad.

Según los familiares, los niños habían ido a jugar fútbol y posteriormente fueron detenidos por los militares frente a un centro comercial.

En los primeros informes, el alto mando castrense informó que habían sido apresados debido a que participaron en un robo, de lo cual, sin embargo, no existe documentación.

Militares quieren zafar

Dos militares entrevistados por el medio local digital La Posta dijeron que los niños fueron liberados "sanos" y "vivos", pero un testigo que les ofreció ayuda reveló que uno de ellos tenía una herida en la cabeza y que posteriormente "la mafia se lo llevó" en unas motos, a la hora en que también salieron varias motos de la Base Aérea de Taura.

Más temprano este martes la Fiscalía General del Estado ordenó la detención de los 16 militares implicados en la desaparición forzada de los cuatro menores de edad, tras una audiencia de formulación de cargos.

En un reporte publicado en su red social Facebook, la FGE indicó que la investigación inició el 9 de diciembre, tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas.

Informó además que durante la audiencia de formulación de cargo se presentaron "elementos de convicción que sustentan la presunta participación de los procesados en el delito investigado", como son los testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, evidencias físicas, como los celulares de los procesados, registros de video y vehículos utilizados durante el operativo, además de informes de inspección ocular.

Prisión preventiva

Tras el pronunciamiento, se emitió la prisión preventiva contra todos los procesados y se emitirá un pronunciamiento sobre las medidas de protección solicitadas a favor de los familiares de las víctimas, en tanto la instrucción fiscal se prolongará por 90 días.

Los militares procesados son: Christian Eduardo A. Q., David Andrés C. A., Wilson Alfredo C. B., Carlos Xavier E. M., Jonathan Raúl G. P., Moisés Israel L. L., Lister Henry L. C., Brayan Olmedo N. L., Rodrigo Paúl N. P., Ronald Stalin P. T., Alex Xavier Q. A., Nelson Oswaldo S. Z., Jhon Eduardo T. M., Sergio Francisco V. B., John Henry Z. E. y Wilmer Danny L. C, según publicó la Fiscalía.

De ser hallados culpables de cometer este delito, los acusados deberán cumplir una pena de cárcel de 22 a 26 años, según el Código Orgánico Integral Penal.

(Sputnik)