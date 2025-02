Ecuador: desenlace electoral 2025 (primera vuelta)

Aunque participaron 16 binomios presidenciales, existe una rotunda polarización social y política en el país marcada por el odio al “correísmo”, que ha resultado ser el motivo esencial de convergencia de todas las fuerzas que apoyaron al presidente/candidato Daniel Noboa, quien alcanza el 44,31 % de los votos.

Continúa activo el bloque de poder oligárquico edificado desde 2017, que ha sostenido a tres presidentes defensores de sus intereses económicos y cuyo “enemigo” es el expresidente Rafael Correa y todo lo que sea para ellos el “correísmo”. La candidatura de Noboa no tuvo límites constitucionales, legales ni institucionales para llevar adelante una campaña millonaria que incluyó el uso de recursos públicos. No ha faltado el amedrentamiento a los opositores contando con la colaboración de otros aparatos e instituciones del Estado. Ha sido permanente el respaldo de una serie de periodistas y de los grandes medios de comunicación que a diario cultivan todo tipo de ideas sobre el “peligro” del correísmo. Apenas concluyó el proceso electoral, estos medios se adelantaron a difundir, con total irresponsabilidad, un Exit Poll que daba el triunfo a Noboa con el 50,12 % de los votos. En plena campaña Noboa decretó quién debía ser su vicepresidenta en reemplazo y actuó políticamente frente a las Fuerzas Armadas y a la Policía, a las que destacó para una guerra interna contra la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado que, paradójicamente, ha crecido, al punto de que el mes de enero de 2025 es el más violento en la historia del país, con 731 asesinatos, de acuerdo con cifras oficiales. Ecuador pasó a ocupar el primer lugar de violencia en América. Lo que no suele conocerse muy bien en el exterior es que este cuadro de factores, que la sociología histórica reconoce como parte de la dominación social, es el que ha producido un clima de miedo e inseguridad, ante el cual la población se ve impotente. Lo acompaña el deterioro de las condiciones de vida y trabajo, a su vez afectadas con el derrumbe de los servicios públicos, la flexibilidad de los derechos y el desajuste de la democracia.