Ecuador: expresidente Lenín Moreno culpable de cohecho según la Justicia

Hacia los familiares

Los magistrados analizaron además movimientos de dinero hacia familiares y personas cercanas al exmandatario, así como pagos relacionados con bienes adquiridos en Ecuador y Suiza.

El Tribunal había determinado previamente que la existencia del delito de cohecho quedó demostrada "más allá de toda duda razonable" dentro de la trama relacionada con el proyecto hidroeléctrico.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Sinohydro pagó U$S 76,1 millones en sobornos relacionados con la adjudicación de la obra y su financiamiento.

La defensa de Moreno argumentó que el entonces vicepresidente no suscribió los contratos y que entre sus competencias no se encontraba directamente el sector eléctrico.

Sin embargo, el Tribunal consideró acreditadas actuaciones realizadas por Moreno desde su posición como funcionario público para facilitar el financiamiento del proyecto.

Benefició a la familia

La Fiscalía señaló durante el proceso que el grupo familiar del exmandatario habría recibido unos U$S 660.000 y acusó como presuntos cómplices a varios integrantes de su círculo familiar.

Entre los procesados se encuentran su esposa, Rocío González, su hija Irina Moreno, dos hermanos del exmandatario y una cuñada.

Según la teoría de la Fiscalía, parte de los recursos provenientes de la trama de corrupción fue canalizada mediante compañías "off shore".

Las investigaciones incluyeron a INA Investment Corp., compañía constituida en 2012 y vinculada a movimientos financieros que fueron rastreados mediante asistencias penales internacionales provenientes de Panamá, Suiza, Estados Unidos, Belice y España.

Pagos y sobornos

El proceso Sinohydro se concentra en una estructura de pagos relacionada con Coca Codo Sinclair, cuyo contrato fue suscrito en octubre de 2009 por U$S 2.247 millones.

Posteriormente, el financiamiento para cubrir el 85% del proyecto se concretó mediante un crédito otorgado por el Eximbank de China.

Durante la lectura de la sentencia, los jueces señalaron que Comercial Recorsa recibió U$S 75,6 millones en transferencias de Sinohydro entre 2010 y 2017 en Panamá, desde donde se registraron movimientos hacia otras compañías y personas.

El Tribunal también declaró culpable a Luciano Cepeda Vasco, exgerente de Coca Codo Sinclair, como autor directo de cohecho pasivo, tras determinar que recibió U$S 175.000 de Comercial Recorsa.

En total, 21 personas fueron procesadas dentro de la causa, entre exfuncionarios, familiares del expresidente y representantes vinculados a la empresa china.

Moreno, quien ocupaba la Vicepresidencia al momento de los hechos investigados, ha sostenido en reiteradas ocasiones que el proceso judicial forma parte de una persecución política en su contra.

(Sputnik)