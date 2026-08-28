Milei al descubierto: una red de bots apunta a su exasesor y La Derecha Diario

No existe una auditoría independiente que haya demostrado que esas 50.000 cuentas fueran utilizadas para beneficiar directamente a Milei, un punto que resulta clave para dimensionar el alcance de las denuncias. Lo que sí está documentado es que Cerimedo trabajó como estratega digital en el ascenso político del actual presidente argentino y que posteriormente continuó desarrollando operaciones de comunicación política en distintos países de la región.

Cómo funciona una granja de bots

Granja de bots

Una granja de bots reúne cuentas automatizadas capaces de publicar, compartir, comentar o amplificar determinados contenidos de manera coordinada. Su objetivo puede ser alterar artificialmente la conversación digital y conseguir que un mensaje parezca mucho más popular de lo que realmente es.

Expertos consultados por Chequeado explicaron que estas operaciones pueden generar una apariencia de consenso y modificar la percepción sobre cuáles son las opiniones predominantes en una sociedad. Además, una granja no necesariamente requiere miles de teléfonos físicos, también puede funcionar mediante servidores y sistemas automatizados.

El mecanismo puede adquirir una dimensión política cuando cientos o miles de cuentas repiten simultáneamente una misma narrativa. Un mensaje que inicialmente tiene poca repercusión puede comenzar a aparecer de manera constante en las redes, acumular interacciones y terminar siendo recogido por usuarios reales, periodistas o medios de comunicación.

Así, una tendencia artificial puede convertirse en una conversación aparentemente espontánea.

La “espiral del silencio” y la fabricación de mayorías

Una de las teorías que permite comprender el impacto psicológico de este fenómeno es la denominada espiral del silencio, desarrollada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann.

La teoría sostiene, en términos generales, que las personas tienden a expresar con mayor seguridad sus opiniones cuando perciben que cuentan con respaldo mayoritario. Por el contrario, cuando creen que su posición es minoritaria, pueden optar por callar por temor al aislamiento o al rechazo social.

En ese contexto, los bots pueden desempeñar un papel particularmente relevante, fabricar la sensación de que una determinada postura cuenta con un respaldo mucho mayor del que realmente tiene.

Miles de interacciones, comentarios y publicaciones coordinadas pueden producir la impresión de que “todo el mundo” piensa de determinada manera. Quien observa esa conversación puede terminar asumiendo que su opinión es minoritaria y evitar expresarla.

El resultado es un círculo que puede retroalimentarse: la aparente mayoría genera más adhesiones, las nuevas adhesiones hacen que la mayoría parezca todavía más grande y las opiniones contrarias pierden visibilidad.

El antecedente que compromete al entorno de Milei

La relación entre Cerimedo y Milei no es una especulación reciente. El consultor reconoció en 2023 que comenzó a trabajar con el entonces candidato libertario y explicó que sus sistemas servían para monitorear qué se decía sobre Milei, identificar los temas que generaban interés y medir el impacto de las publicaciones.

Cerimedo también es fundador de La Derecha Diario, uno de los principales medios digitales vinculados al ecosistema político de la derecha argentina. En los últimos años, el medio adquirió una fuerte presencia en redes y se convirtió en uno de los canales de difusión del discurso libertario.

Tras la detención de Cerimedo en Bolivia, además, se registró una fuerte caída en las métricas digitales asociadas a La Derecha Diario. Investigaciones periodísticas han vinculado a Cerimedo con estrategias digitales desarrolladas en Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, mientras que distintos actores políticos han denunciado campañas coordinadas de desinformación y ataques digitales.

Una maquinaria que trasciende a un gobierno

El punto central de la investigación no es solamente determinar cuántas cuentas artificiales existían o a quién beneficiaron concretamente. La pregunta de fondo es cuánto puede influir una maquinaria digital coordinada sobre una democracia cuando los ciudadanos no pueden distinguir entre apoyo genuino y respaldo fabricado.

La experiencia de Cerimedo resulta especialmente significativa porque muestra cómo las herramientas de comunicación digital pueden convertirse en instrumentos de construcción política. Un outsider puede aprovechar las redes para instalar una narrativa, convertirla en tendencia y conseguir que los algoritmos la multipliquen. Cuánto de lo que parece una multitud en las redes sociales es realmente una multitud y cuánto puede ser una construcción artificial.

La investigación boliviana deberá determinar ahora para qué eran utilizados los equipos encontrados, quién los operaba, quién financiaba esas operaciones y qué tipo de campañas se ejecutaban desde ellos. Mientras tanto, el caso vuelve a advertir sobre un problema que excede a Milei, a Cerimedo y a la política argentina, la capacidad de las redes automatizadas para alterar la percepción colectiva y convertir una opinión artificialmente amplificada en una realidad política.