Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Reino Unido |

Conflicto

"El castigo alcanzará a los cómplices": Rusia eleva la advertencia contra Reino Unido

Moscú advierte que responderá a las ofensivas con armas británicas atacando instalaciones del Reino Unido dentro y fuera de Ucrania.

Rusia advierte a Reino Unido

Rusia advierte a Reino Unido
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, lanzó una severa advertencia a las autoridades británicas al señalar que las fuerzas de su país podrían atacar objetivos militares del Reino Unido, tanto dentro como fuera de Ucrania, en respuesta al uso de armamento facilitado por Londres para perpetrar ofensivas en territorio ruso.

La voz de Rusia

Durante su alocución, la vocera de la cancillería rusa enfatizó que el castigo por los ataques que afecten a la población y a la infraestructura civil alcanzará de forma proporcional no solo a los ejecutores, sino también a sus cómplices e instigadores. Zajárova exhortó a la ciudadanía y a la dirigencia del Reino Unido a reflexionar sobre las consecuencias catastróficas de la postura agresiva impuesta por su gobierno, la cual, según sus palabras, está condenada al fracaso y solo busca infligir una derrota estratégica a Rusia a costa de prolongar el conflicto.

La advertencia se produce en un clima de creciente tensión tras registrarse un reciente ataque contra un centro comercial en la ciudad de Donetsk ejecutado con misiles de largo alcance Storm Shadow, de origen británico-francés, que dejó un saldo de al menos ocho civiles heridos. En este contexto, la diplomática cargó además contra la reciente reunión en Kiev de la denominada «coalición de voluntarios», acusando a los países de la OTAN de preparar una ocupación de facto y la partición del territorio ucraniano bajo el pretexto del despliegue de fuerzas multinacionales.

Finalmente, Moscú dejó en claro que cualquier contingente militar extranjero que se despliegue en suelo ucraniano e intente entorpecer sus operaciones será considerado inmediatamente como un objetivo militar legítimo por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

(Con información de RT)

Temas

Te puede interesar