La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, lanzó una severa advertencia a las autoridades británicas al señalar que las fuerzas de su país podrían atacar objetivos militares del Reino Unido, tanto dentro como fuera de Ucrania, en respuesta al uso de armamento facilitado por Londres para perpetrar ofensivas en territorio ruso.
Conflicto
"El castigo alcanzará a los cómplices": Rusia eleva la advertencia contra Reino Unido
Moscú advierte que responderá a las ofensivas con armas británicas atacando instalaciones del Reino Unido dentro y fuera de Ucrania.