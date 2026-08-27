Ataques de Irán provocaron "daños sin precedentes" en instalaciones de inteligencia de EEUU

Un daño de magnitud inédita

La dimensión de los ataques constituye, según las fuentes citadas por NBC News, un episodio sin precedentes para las estructuras de inteligencia estadounidenses. Las instalaciones afectadas forman parte de la red de vigilancia y recolección de información que Washington mantiene en distintos puntos de Medio Oriente.

La ofensiva iraní se produjo en el marco de la escalada militar entre Teherán, Estados Unidos e Israel. Durante las últimas semanas, Irán también lanzó ataques contra posiciones militares estadounidenses en distintos países de la región, aumentando la presión sobre las fuerzas de Washington.

Informaciones occidentales habían reportado previamente daños en bases estadounidenses ubicadas en Jordania y en países del Golfo. Los ataques combinaron misiles y drones y obligaron a las fuerzas estadounidenses a reforzar sus sistemas de defensa y protección de instalaciones.

Estados Unidos cambia de estrategia

La información sobre los daños coincide con un cambio en la estrategia de Washington frente a Teherán. El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó a varios gobiernos aliados que Estados Unidos no prevé, por el momento, iniciar nuevos ataques contra Irán y que la presión se concentrará en herramientas económicas y sanciones.

La decisión se produce después de semanas de operaciones militares estadounidenses y de una serie de represalias iraníes. A fines de julio, el presidente Donald Trump ya había ordenado una pausa en los ataques después de que mediadores internacionales solicitaran dar una nueva oportunidad a las negociaciones.

Entre los factores que influyeron en la suspensión de los bombardeos también aparecieron advertencias dentro del aparato militar estadounidense sobre los límites de la campaña. El comandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, había recomendado detener los ataques en torno al estrecho de Ormuz al considerar que la campaña había alcanzado el límite de su efectividad.

La presión ahora es económica

Mientras la opción militar queda temporalmente en segundo plano, Washington profundiza la presión económica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció nuevas sanciones contra países y entidades que mantengan negocios con Irán, en una estrategia que la administración Trump presentó como una nueva etapa de aislamiento económico.

El cambio de estrategia no supone, sin embargo, el cierre de la opción militar. Trump ha señalado que Estados Unidos podría retomar operaciones de mayor escala si las negociaciones fracasan.

En ese escenario, los daños registrados en las instalaciones de inteligencia estadounidenses adquieren una importancia adicional: además del costo económico de reparar edificios y sistemas de vigilancia, la ofensiva iraní habría puesto a prueba la capacidad de Washington para proteger una infraestructura considerada clave para sus operaciones militares y de inteligencia en Medio Oriente.