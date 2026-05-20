Marcha del Silencio: "Contra la impunidad de ayer y hoy ¿Dónde están?"

Asimismo, la marcha se replicará en distintos puntos del interior del país y en ciudades del exterior como París, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Londres, entre otras, en reclamo de memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado.

La fecha recuerda los asesinatos en Buenos Aires, en mayo de 1976 y en el marco del Operación Cóndor, del senador del Frente Amplio Zelmar Michelini, del diputado del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes de izquierda Rosario Barredo y William Whitelaw. En la misma fecha también fue secuestrado en Argentina el médico Manuel Liberoff.

La conferencia contó con la presencia de Elena Zaffaroni, Ignacio Errandonea y Alba González Souza, referentes históricos de la organización, así como de la joven militante Laura Boiani.

“Un silencio conmovedor”

Alba González Souza -madre de Rafael Lezama, desaparecido el 1º de octubre de 1976- expresó que “un silencio conmovedor” volverá a acompañar a los familiares junto al cariño de un pueblo que año a año los abraza, entendiendo que se trata de “una causa de todos y todas”.

“Volvemos a marchar junto a las fotos de nuestros familiares detenidos desaparecidos, en memoria y reclamo de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Desde 1996 a la fecha, cada 20 de mayo, somos cientos y miles de manos las que sostienen las fotos de nuestros familiares. Treinta años marchando convencidos y convencidas de que es esta una causa justa y necesaria”, afirmó.

González Souza sostuvo que, “a lo largo y ancho del país e incluso del exterior”, miles de personas volverán a encontrarse bajo un mismo reclamo y consigna: “Treinta años marchando contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas. ¿Dónde están?”.

Además de convocar a la marcha, se refirió al pedido que le han hecho al presidente Yamandú Orsi, y a sus antecesores, de que ordene a los comandantes de las Fuerzas Armadas que brinden toda la información que tienen sobre el destino de los desaparecidos.

“La orden a las Fuerzas Armadas del presidente no puede tener más dilaciones", dijo González en la conferencia de prensa.