OMS reconoce a Cuba por la eliminación materno-infantil del VIH y la sífilis

La eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis implica que los recién nacidos dejan de heredar enfermedades prevenibles gracias a un sistema de control prenatal eficiente, diagnóstico temprano, acceso universal a medicamentos y seguimiento permanente a las embarazadas. No se trata de campañas aisladas, sino de una estructura sanitaria organizada desde la atención primaria y el trabajo comunitario.

En el caso cubano, el resultado se sostiene sobre una red de consultorios, policlínicas y hospitales articulados en todo el territorio nacional, donde la prevención ocupa un lugar central. La cobertura universal de salud, reconocida incluso por organismos internacionales, permite que cada mujer embarazada tenga acceso gratuito a controles, exámenes y tratamientos durante toda la gestación.

A pesar del bloqueo y las restricciones de EEUU

La OMS destacó precisamente esos pilares, voluntad política, cobertura universal y fortalecimiento de la atención primaria. Son elementos que Cuba ha defendido históricamente aun en medio de profundas limitaciones financieras y materiales derivadas del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

El mérito adquiere mayor dimensión cuando se analiza el contexto. Mientras numerosos países enfrentan retrocesos sanitarios, dificultades de acceso a medicamentos o sistemas de salud crecientemente privatizados, Cuba continúa figurando entre apenas una veintena de naciones y territorios que han logrado garantizar la eliminación de estas enfermedades en recién nacidos.

Detrás de ese resultado existe también una tradición médica reconocida internacionalmente. Miles de profesionales cubanos han participado durante décadas en misiones de cooperación sanitaria en América Latina, África y Asia, llevando atención médica a comunidades históricamente excluidas. Esa experiencia acumulada en prevención, medicina familiar y atención comunitaria forma parte esencial del modelo que hoy vuelve a ser reconocido.

Políticas sostenidas y prioridad estatal

El logro además desmonta viejos prejuicios sobre la relación entre desarrollo económico y resultados sociales. Cuba demuestra que, aun con recursos limitados, es posible alcanzar altos estándares de salud pública cuando existen políticas sostenidas, prioridad estatal y un enfoque centrado en el ser humano antes que en el mercado.

La permanencia de esta validación internacional confirma que no se trató de un éxito momentáneo alcanzado en 2015, sino de una política consistente y sostenible en el tiempo. Mantener esos indicadores exige vigilancia epidemiológica constante, inversión en prevención y una coordinación eficiente entre todos los niveles del sistema sanitario.

En un escenario global donde las desigualdades sanitarias continúan creciendo, el caso cubano vuelve a colocarse como referencia mundial. La isla preserva conquistas médicas admiradas internacionalmente y reafirma una idea que hoy parece excepcional, la salud como derecho universal y no como privilegio.