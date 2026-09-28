Milei amenazó a Reino Unido por Malvinas: iniciará arbitraje internacional por "saqueo ilegal"

A principio de setiembre, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra empresas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas que considera no autorizadas y presentó una denuncia penal contra las compañías involucradas.

Argentina denunció la "explotación unilateral" de recursos naturales en Malvinas

En el comunicado de este lunes, la Oficina del Presidente sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes "es contraria al derecho internacional" y produce "un perjuicio irreversible e irreparable" a los derechos de soberanía que reclama Argentina.

Asimismo, recordó que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e insta a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

También citó la Resolución 31/49, que pide a las partes abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.

Nuevas medidas contra empresas británicas

El Gobierno de Milei anunció, además, nuevas medidas contra la empresa Thales UK Limited, tras detectar operaciones realizadas por una aeronave con matrícula británica en la ruta entre las Malvinas y Punta Arenas, en Chile, sin autorización argentina. Milei ordenó iniciar "de forma urgente" procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por esos vuelos.

La nueva ofensiva se produce en medio de una escalada de medidas contra el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.