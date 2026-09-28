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Mundo Javier Milei | Argentina: | arbitraje

Presión por Sea Lion

Milei amenazó a Reino Unido por Malvinas: iniciará arbitraje internacional por "saqueo ilegal"

Milei advirtió que, si Londres no detiene en dos semanas la explotación petrolera de Sea Lion, Argentina acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Presidente de Argentina, Javier Milei.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este lunes que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un arbitraje internacional contra Reino Unido por lo que calificó como el "saqueo ilegal" de recursos argentinos mediante el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

"Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", afirmó el mandatario en un comunicado.

El Gobierno precisó que el procedimiento se iniciará bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto Sea Lion, así como cualquier otra medida que, a su juicio, pueda agravar la disputa.

A principio de setiembre, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra empresas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas que considera no autorizadas y presentó una denuncia penal contra las compañías involucradas.

Argentina denunció la "explotación unilateral" de recursos naturales en Malvinas

En el comunicado de este lunes, la Oficina del Presidente sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes "es contraria al derecho internacional" y produce "un perjuicio irreversible e irreparable" a los derechos de soberanía que reclama Argentina.

Asimismo, recordó que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e insta a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

También citó la Resolución 31/49, que pide a las partes abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso recomendado por Naciones Unidas.

Nuevas medidas contra empresas británicas

El Gobierno de Milei anunció, además, nuevas medidas contra la empresa Thales UK Limited, tras detectar operaciones realizadas por una aeronave con matrícula británica en la ruta entre las Malvinas y Punta Arenas, en Chile, sin autorización argentina. Milei ordenó iniciar "de forma urgente" procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por esos vuelos.

La nueva ofensiva se produce en medio de una escalada de medidas contra el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

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