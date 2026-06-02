EEUU confirmó ataques contra instalaciones militares de Irán

Ataques de Irán

Según el comunicado, el ataque fue lanzado después de que Irán lanzó varios misiles balísticos y drones hacia países vecinos en el golfo Pérsico.

"Dos de los proyectiles, disparados contra Kuwait, no alcanzaron su destino o se desintegraron en el trayecto, mientras que tres misiles lanzados contra Baréin fueron interceptados de inmediato por las defensas aéreas de Estados Unidos y Baréin", señala el Ejército estadounidense.

Poco antes, agrega la publicación, las fuerzas de Centcom derribaron tres drones de ataque "lanzados por Irán contra marineros civiles que transitaban legalmente por aguas regionales".

El mando estadounidense subrayó que ningún miembro de sus fuerzas resultó herido y que permanecen vigilantes para defenderse de la "agresión iraní injustificada" durante el alto el fuego vigente.

La cadena Press TV relató que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán lanzó ataques con misiles y drones contra la base del 5º de la Flota de Estados Unidos y contra el buque Panaya vinculado a Washington, en represalia a los bombardeos estadounidenses contra la instalación militar en Qeshm.

En guerra desde febrero

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron por sorpresa sus ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní en Ginebra y a pesar de que se habían pactado consultas técnicas para el 2 de marzo en Viena.

Irán resistió y respondió a la agresión con ataques de represalia contra Israel y las bases militares estadounidenses en Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El 7 de abril, tras casi 40 días de conflicto, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.

Actualmente, Irán y Estados Unidos están negociando, con la mediación de Pakistán, un acuerdo para poner fin a la guerra.

(Sputnik)